Brasil desperdiça chances e empata sem gols com a Costa Rica na estreia da Copa América

Foto: Patrick T. Fallon / AFP Joel Campbell e Éder Militão disputam lance

O Brasil até dominou as ações, mas não teve efetividade suficiente e ficou no empate sem gols com a Costa Rica, na estreia da Copa América, ontem. No SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), a seleção sofreu com a marcação adversária e com a pouca inspiração dos seus atacantes.

Com o resultado, o time canarinho fica na segunda posição do Grupo D com um ponto somado. O primeiro lugar pertence a Colômbia. O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira, 28, diante do Paraguai, às 22 horas (de Brasília).

Brasil 0x0 Costa Rica: o jogo

Ampla favorita no confronto, a seleção brasileira iniciou a partida tomando as rédeas e chegou a ter 80% da posse de bola. No entanto, a dificuldade em adentrar no último terço do campo era clara — seja pela competência costarriquenha em se defender, seja pelo campo reduzido do SoFi Stadum.



Principal nome da Amarelinha, Vinicius Jr. pouco produziu e sofreu com a marcação forte exercida em cima dele. No lado esquerdo do ataque brasileiro, onde o camisa 7 atua, os defensores fizeram marcação dupla, e até tripla, visando frear o ponta do Real Madrid.



Com isso, a equipe de Dorival Júnior começou a explorar mais o lado direito ofensivo com Raphinha, que foi quem mais tentou durante a primeira etapa ao lado de Rodrygo e Lucas Paquetá. Em um jogo claro de ataque contra defesa, a seleção seguiu pressionando o adversário e trocou bons passes, mas sem conseguir levar tanto perigo.

Após tanto pressionar, o Brasil chegou ao seu gol aos 30 minutos. No lance, Raphinha cobrou falta, Rodrygo desviou no primeiro pau e Marquinhos completou para o fundo das redes. O lance, porém, foi anulado por posição de impedimento do zagueiro e o placar seguiu inalterado.

O cenário da partida seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa — que ainda contou com uma leve discussão entre Vinicius Jr. e o goleiro da Costa Rica, Patrick Sequeira.

Na volta para o segundo tempo, a Amarelinha criou perigo logo no primeiro minuto. Na oportunidade, Paquetá cobrou escanteio e Rodrygo, livre de marcação, finalizou para fora.

A chance, porém, tornou-se isolada. A seleção não conseguiu manter o mesmo nível e caiu de rendimento no segundo tempo. Com uma Costa Rica se defendendo com oito atletas, o Brasil encontrou séria dificuldade de avançar e criar oportunidades para abrir o placar.

Aos 14, em uma jogada bem construída, o time brasileiro enfim conseguiu abrir espaço na defesa adversária. Na ocasião, Paquetá deu um passe de letra para Raphinha, que avançou e tocou para Vini Jr. devolver de letra para Rodrygo. O camisa 10 não conseguiu finalizar.

Três minutos depois, Paquetá, ciente da dificuldade de adentrar na zaga costarriquenha, finalizou firme de longe e a bola parou na trave.

Incomodado com a pouca produção canarinho, Dorival Junior sacou Vini Jr. e Raphinha para as entradas de Savinho e Endrick. No primeiro lance em campo, Savinho cruzou, o zagueiro foi cortar e quase marcou contra, mas o goleiro da Costa Rica estava atento.

Na marca dos 33, a seleção voltou a criar boa chance pela direita, desta vez com Paquetá, que achou espaço milimétrico e cruzou para Arana chegar finalizando. Sequeira fez defesa e evitou o tento brasileiro.

Depois, Rodrygo dominou bola após saída errada do goleiro adversário, mas preferiu cruzar para Endrick do que chutar e desperdiçou boa chance. No fim, o Brasil ainda criou com Guimarães e Paquetá, mas realmente a efetividade passou longe do SoFi Stadium.

Brasil 0x0 Costa Rica

Brasil

4-3-3: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes (Martinelli) e Lucas Paquetá; Raphinha (Endrick), Rodrygo e Vini Jr (Savinho). Téc: Dorival Júnior

Costa Rica

3-4-3: Patrick Sequeira; Mitchell, Juan Pablo Vargas e Calvo; Quirós, Brenes (Bran), Galo e Lassiter (Mora); Zamora (Campbell), Ugalde (Madrigal) e Aguilera (Taylor). Téc: Gustavo Alfaro

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles-EUA)

Data: 24/6/2024

Árbitro: César Ramos-MEX

Assistentes: Alberto Morín-MEX e Marco Bisguerra-MEX

Cartões amarelos: Militão (BRA), Calvo e Ugalde (COS)