Ceará visita Ponte Preta para voltar a vencer e se reaproximar do G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Saulo Mineiro será titular no ataque do Vovô

O Ceará visita a Ponte Preta hoje, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante da Macaca, a equipe de Vagner Mancini visa encerrar a sequência sem vitórias na competição para se reaproximar do G-4.

Nos últimos três jogos, o Vovô registra duas derrotas e um empate. Os tropeços resultaram em uma queda na tabela de classificação. Há três rodadas, após vencer o Coritiba, o Alvinegro estava na quarta colocação; hoje está no meio da tabela, com 16 pontos.

“Temos que recuperar rapidamente nossa maneira de jogar com intensidade para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G-4, que é nosso objetivo”, disse Mancini após o empate contra o Sport.

Uma vitória diante da Ponte Preta também resultaria em um aumento no aproveitamento como visitante na Segunda Divisão. O Ceará não vence longe de Fortaleza desde 10 de maio, quando triunfou contra o Novorizontino, por 3 a 0. No período, foram três partidas disputadas, com duas derrotas (Vila Nova e Brusque) e um empate (Operário).

A missão do Vovô, porém, não será fácil. Para a 12ª rodada do Brasileiro, não terá cinco atletas à disposição, sendo dois por suspensão e três por lesão. No ataque, por exemplo, o Ceará terá as ausências de Aylon e Facundo Barceló. Com isso, Saulo Mineiro deve ser posicionado como centroavante — o camisa 73 vinha sendo titular pelo lado do campo. Para ocupar a ponta-direita, Facundo Castro, Janderson e João Victor são as opções.

Na defesa, sem Matheus Bahia, Paulo Victor será o lateral-esquerdo. Ainda há dúvida sobre quem atuará como zagueiro ao lado de Ramon Menezes, devido ao retorno de David Ricardo aos relacionados, após desfalcar o Ceará contra o Sport por suspensão. O volante Richardson e o meia Recalde também estão fora de combate.

A equipe paulista, por sua vez, está brigando contra o rebaixamento. Com 12 pontos, ocupa a 16ª colocação. Diante do Ceará, a Ponte Preta detém o retrospecto recente a favor: são três jogos sem derrotas, com uma vitória e dois empates no período.

Para enfrentar o Alvinegro de Porangabuçu, o técnico Nelsinho Baptista terá os desfalques do zagueiro Luís Haquim, do meio-campista Elvis e do atacante Gabriel Novaes. Na derrota para o Botafogo-SP, na quarta-feira passada, 19, os meio-campistas Renato e Emerson Santos deixaram o campo por problemas e estão sendo avaliados pelo departamento médico. A tendência é de que Nelsinho mantenha a formação que vem utilizando nas quatro partidas à frente da Ponte Preta.

Ponte Preta x Ceará

Ponte Preta

4-3-3: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sergio Raphael, Castro e Gabriel Risso; Ramon, Emerson Santos (Dudu Vieira) e Dodô; Jeh, Renato (Iago Dias) e Matheus Régis. Téc: Nelsinho Baptista

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (David Ricardo), Ramon Menezes e Paulo Victor; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Erick Pulga, Facundo Castro (Janderson) e Saulo Mineiro. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP

Data: 25/6/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento/MG

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente/MG e Augusto Magno de Ramos/MG

VAR: Vinicius Gomes do Amaral/MG

Transmissão: TV Brasil, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO