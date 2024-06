Números mostram dificuldade do Fortaleza em segurar o resultado na Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda vê desempenho oscilante do Leão no Brasileiro

Na noite do último domingo, 23, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), o Fortaleza voltou a conviver com algo rotineiro nesta Série A: abrir o placar e sofrer o empate. No Brasileirão, por sete oportunidades o Leão esteve à frente do marcador antes do adversário, entretanto, em quatro não sustentou a vantagem.

A primeira vez que isso ocorreu foi diante do Cruzeiro, pela segunda rodada da competição nacional, na Arena Castelão. Hércules abriu o placar na etapa inicial. Porém, mesmo com um jogador a mais, o Tricolor viu a Raposa marcar no final da partida, com Mateus Vital.

Após isso, na rodada quatro, tendo como adversário do RB Bragantino, Kervin fez nos 45 minutos iniciais, no Castelão. Desta vez, o empate veio ainda no próprio primeiro tempo, com Eduardo Sasha marcando para o Massa Bruta.

O roteiro foi praticamente o mesmo no dia 12 de maio. No Gigante da Boa Vista, diante do Botafogo, o Tricolor do Pici balançou as redes com Pochettino, e Alvinegro Carioca igualou com Danilo Barbosa, de cabeça.

Neste último duelo, contra o Galo, além de deixar outro resultado positivo escapar, um adendo: gols desperdiçados. O Leão teve, ao todo, cinco grandes chances de gol. Renato Kayzer protagonizou três delas, mas não conseguiu ainda marcar seu primeiro gol deste o retorno ao Pici. O centroavante, aliás, é o jogador da competição com mais chances perdidas — sete ao todo, de acordo com o SofaScore.

As únicas três vezes que a equipe assegurou a vitória foi contra o São Paulo, na primeira rodada, quando venceu por 2 a 1, no MorumBis; Athletico-PR, no Presidente Vargas, com um triunfo por 1 a 0; e Grêmio, também pelo placar mínimo, no Castelão.

Atualmente 11º colocado do Brasileirão, com 14 pontos, o time de Vojvoda poderia estar numa situação mais confortável no certame. Somando todos os jogos em que não segurou o placar, a equipe, caso tivesse saído com triunfo de todos estes, estaria com 22 pontos. Na tabela, significaria estar a apenas dois do líder, Flamengo, que possui 24.

Depois do empate frente ao Galo, Vojvoda salientou que o Fortaleza cria situações de balançar as redes, apesar de não converter. Além disso, destacou o número elevado de finalizações.

"A ideia é ser um time que cria finalizações ao gol. O campo era difícil. Tivemos mais de dez finalizações. Tivemos chances concretas para fazer os gols. Estamos em um momento da competição em que há muitos desfalques. Somos um time que joga muito, que tem uma logística difícil. Mas acho que fizemos um bom primeiro tempo. Eles foram melhores no início do segundo tempo. Mas depois tivemos o controle".



Para mudar este cenário, o escrete vermelho-azul-e-branco terá um grande desafio amanhã. Às 21h30min, na Arena Castelão, o Tricolor recebe o Palmeiras, pela 12ª rodada da Série A.