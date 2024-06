Ceará perde para Ponte Preta por 3 a 1 e emenda quatro jogos sem vencer na Série B

Foto: DIOGO REIS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Inocêncio e Erick Pulga disputam lance

O Ceará perdeu para a Ponte Preta por 3 a 1, ontem, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada da Série B. Castro, Jeh e Dodô marcaram para a Macaca, enquanto Kaique descontou para o Vovô.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer, caindo para a 11ª colocação. São 16 pontos conquistados em 12 partidas. O Ceará volta a campo no próximo sábado, 29, às 21 horas, contra o Ituano, na Arena Castelão.

Em campo, o Vovô teve mais uma atuação inoperante, sobretudo ofensivamente. Nos minutos iniciais, a equipe de Vagner Mancini buscava exercer a pressão pós-perda para encurtar o espaço da Ponte Preta. No entanto, conforme o tempo passava, passou a concentrar a posse improdutivamente e sofrer com os ataques da Macaca.

Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio de Igor Inocêncio, ex-Ceará, Castro subiu mais alto que a defesa e cabeceou para abrir o marcador para a Ponte Preta. O gol trouxe tranquilidade para os donos da casa, que passaram a deixar a posse de bola com o Ceará, com dificuldade para construir a fase ofensiva, principalmente pela falta de criatividade no meio-campo. Jean Irmer, De Lucca e Lourenço não conseguiam dar dinamismo e fazer a ligação com o ataque.

Sendo assim, o Vovô passou a depender da subida dos laterais. Porém, Paulo Victor e Raí Ramos não conseguiam dar a ofensividade necessária.

A Macaca, por sua vez, subia ao ataque com tranquilidade. E em mais um lance de bola parada, chegou ao segundo gol: cobrança de lateral de Igor Inocêncio e finalização de Jeh, aos 34 minutos.

Logo após ampliar o marcador, a Ponte quase chegou ao terceiro, aos 40, com Matheus Felipe finalizando contra a meta de Richard, após tentar interceptar o cruzamento de Matheus Régis. O arqueiro interceptou o arremate.

Visando dar fluidez ao meio-campo, Mancini promoveu as saídas de De Lucca e Matheus Felipe para as entradas de Lucas Mugni e Guilherme Castilho. Ofensivamente, porém, seguiu improdutivo, sem conseguir criar chances durante os 15 minutos do 2º tempo. Ainda viu, aos 14, a Ponte Preta chegar ao terceiro gol, após Jean Irmer cometer pênalti. Dodô, na cobrança, deslocou Richard e marcou.

Mancini colocou Facundo Castro e Kaique nas vagas de Janderson e Saulo Mineiro. No primeiro lance dos atletas, aos 24, o uruguaio finalizou e o atacante da base desviou para diminuir para o Ceará.

Mesmo com a vantagem, a Ponte Preta seguiu pressionando. Aos 28, Dodô cobrou escanteio e Castro cabeceou para a defesa de Richard. Logo depois, Dudu Vieira arrematou de média distância, mas parou no arqueiro do Ceará.

Ponte Preta 3x1 Ceará

Ponte Preta

4-3-3: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sergio Raphael, Mateus Silva e Luiz Felipe (Dudu Vieira); Castro, Dodô e Emerson Santos (Emerson); Iago Dias, Matheus Régis (Buchecha) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Castilho), David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, De Lucca (Mugni) e Lourenço (Caio Rafael); Janderson (Facundo Castro), Erick Pulga e Saulo Mineiro (Kaique). Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP

Data: 25/6/2024

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento/MG

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente/MG e Augusto Magno de Ramos/MG

Gols: 10min/1ºT - Castro, 34min/1ºT - Jeh e 14min/2ºT - Dodô (PON); 24min/2ºT - Kaique (CEA

Cartões amarelos: Luiz Felipe e Mateus Silva (PON); David Ricardo e Matheus Felipe (CEA)