Fortaleza recebe Palmeiras pela Série A para manter sequência invicta em casa

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Martínez deve ser titular no meio-campo do Leão

Após empatar com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Fortaleza retorna aos seus domínios para encarar o embalado Palmeiras, que não perde há oito jogos na temporada. A bola rola às 21h30min de hoje, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Brasileirão, em um duelo marcado por tabus e desfalques.

Para o Verdão, a partida pode valer a liderança da competição, posto que está a apenas um ponto do líder Flamengo com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Por sua vez, mesmo com um jogo atrasado, o Tricolor se encontra no meio da tabela. Quatro pontos distanciam a equipe de Vojvoda do G-6, assim como cinco pontos separam do Z-4.

Se o Palmeiras conta com o bom retrospecto recente no Campeonato Brasileiro, em que venceu os últimos cinco jogos — nos quais marcou 13 gols e sofreu apenas três — e figura como o principal visitante, o Fortaleza pode dizer que não é derrotado dentro de casa desde março deste ano, quando perdeu para o Vitória, pela Copa do Nordeste.

Diante do rival paulista, o Tricolor defende uma invencibilidade de cinco temporadas atuando como mandante. Neste período, foram cinco jogos na capital cearense: entre Brasileirão e Copa do Brasil, foram três vitórias do Leão e dois empates, sofrendo apenas dois gols.

Para o duelo contra o Palmeiras, Vojvoda poderá ter até dez desfalques no elenco, entre lesões, suspensão, dúvidas e convocações. Por ter contrato com o Palmeiras, o atacante Breno Lopes, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Fortaleza no último jogo, diante do Galo, será ausência.

O meia Pochettino, líder de assistências do Leão do Pici na temporada, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Lucero volta após cumprir punição ante o Atlético-MG. Kervin e Kuscevic desfalcam o plantel por terem sido convocados à Copa América por Venezuela e Chile, respectivamente.

Dudu (desconforto no joelho esquerdo), Marinho (estiramento muscular na coxa direita), Moisés (estiramento muscular na coxa esquerda) e Rossetto (edema na posterior da coxa esquerda) estão no departamento médico e não jogarão. Calebe e Martínez, que deixaram o campo sentindo dores no último duelo, são dúvida.

Pelo lado de Abel Ferreira, a joia Estevão preocupou a torcida ao sair de campo sentindo dores na virilha. Fora o atacante, que se torna dúvida, o Palmeiras deve ter mais cinco desfalques. Gustavo Gómez e Richard Rios também estão disputando a Copa América por Paraguai e Colômbia, respectivamente.

Bruno Rodrigues, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, além de Rômulo, com uma lesão na coxa direita, e Lázaro, que trata uma lesão na coxa esquerda, estão no departamento médico. Endrick defende a seleção brasileira, mas já não jogará mais no clube paulista, com ida marcada ao Real Madrid depois da competição.

Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Martínez; Yago Pikachu, Lucero e Machuca. Téc: Vojvoda

Palmeiras

4-4-2: Weverton; Marcos Rocha, Kaiky Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão (Flaco Lopez) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/6/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Thiago Rosa de Oliveira/RJ

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube POVO