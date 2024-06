Ceará demite Vagner Mancini em sequência negativa na Série B e procura novo técnico

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Vagner Mancini se despediu do comando do Vovô

Chegou ao fim a segunda passagem de Vagner Mancini no comando do técnico do Ceará. O treinador foi demitido após a derrota sofrida diante da Ponte Preta, na última terça-feira, 25. Este foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do Alvinegro, que agora busca novo comandante no mercado da bola.

O treinador chegou ao Vovô ainda em 2023, na reta final da Segunda Divisão, e não conseguiu levar a equipe ao objetivo principal: retornar à Série A. A diretoria bancou a permanência de Mancini para 2024 e o clube conseguiu ser campeão cearense, título que não chegava a Porangabuçu desde 2018.

O ímpeto do Estadual, todavia, não se repetiu no torneio nacional. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Em determinado momento, a equipe chegou a figurar no G-4 da Série B, porém, não deu seguimento e já ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos conquistados.

Ao todo, na segunda passagem pelo comando do Ceará, Vagner Mancini disputou 43 jogos, com 15 triunfos, 15 empates e 13 reveses.

O Vovô volta a campo no próximo sábado, 29, às 21 horas, contra o Ituano, na Arena Castelão. Por enquanto, o auxiliar fixo Anderson Batatais está à frente do elenco de forma interina.

Ainda ontem, o departamento de futebol iniciou o mapeamento e os contatos de nomes no mercado para conduzir o trabalho na sequência da temporada. Léo Condé, Jair Ventura e Enderson Moreira despontaram como favoritos, mas ainda sem avanços. Umberto Louzer, que comanda a Chapecoense e já trabalhou com o executivo de futebol Lucas Drubscky, também tem o nome em pauta em Porangabuçu.

Nova troca no comando



Com a saída de Vagner Mancini, o Ceará vai para o quinto técnico durante o período de João Paulo Silva à frente da presidência. Apesar de Gustavo Morínigo ter sido contratado ainda na gestão de Robinson de Castro, em novembro de 2022, o treinador paraguaio permaneceu no cargo por um mês no mandato do atual gestor.

Após a demissão de Morínigo, o escolhido foi Eduardo Barroca, que não durou muito e, após 13 partidas, foi demitido. Guto Ferreira assumiu o seu lugar.

Conhecido pela torcida, Guto ficou ainda menos jogos do que o seu antecessor e comandou apenas 11 vezes o Alvinegro de Porangabuçu à beira do campo na nova passagem. O sucessor, Vagner Mancini, chegou na reta final da Série B e, mesmo não conquistando o acesso, foi mantido no cargo para a temporada de 2024.

Em 2024, Mancini comandou 31 jogos – alcançando 12 vitórias, 12 empates e sete derrotas – e levantou a taça de campeão cearense, a sua segunda como treinador do Ceará. Eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Sport e na Copa do Brasil pelo CRB, o treinador tinha o principal objetivo pela frente: o acesso para a Série A.