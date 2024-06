Ferroviário empata com a Ferroviária no PV e estaciona na tabela da Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferroviário e Ferroviária empataram em 0 a 0 em jogo da 10ª rodada da Série C

Na noite de ontem, o Ferroviário empatou sem gols com a Ferroviária-SP, em duelo da 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Presidente Vargas, o time coral não fez uma partida inspirada e não conseguiu sair do zero contra a equipe paulista.

O Tubarão soma três jogos de invencibilidade como mandante, com os triunfos sobre Londrina e São José-RS e o empate de ontem.

Atuando em casa, o Peixe tentou ter o controle do embate desde o minuto inicial. Não à toa conseguiu criar uma chance de gol já na primeira subida ao ataque. No lance, Marciel isolou a bola após tentativa de avanço de Ciel pela esquerda.

A oportunidade, no entanto, foi a única do Ferrão durante toda a primeira etapa. Depois disso, o time até conseguiu ter a posse da bola, mas não produziu jogadas ofensivas e ficou estacionada no meio-campo. A Ferroviária, por sua vez, apostou em jogadas com Vitor.

No primeiro tempo, o ponta teve duas grandes chances aos 23 e aos 40 minutos, respectivamente, mas não conseguiu converter a favor da Locomotiva. Na primeira, a bola foi para fora. Na segunda, ele finalizou no canto e o goleiro do Ferroviário, Geaze — que substituiu Douglas Dias, lesionado — evitou o tento paulista.

Na volta para a etapa complementar, a equipe de Araraquara teve o controle da bola e se mostrou confortável atuando no PV. Com isso, o técnico coral Paulinho Kobayashi promoveu mudanças para tentar mudar o cenário do duelo.

A estratégia melhorou o Tubarão, porém, não conseguiu tirar o zero do placar. Isso porque Ciel teve chance de finalizar de cabeça em cruzamento, mas não alcançou a bola. Nos acréscimos, Geaze ainda salvou o Ferrão após finalização Vitor Andrade.

Com o resultado, o Tubarão da Barra sobe uma posição na tabela da Terceirona e agora é 11º colocado, com onze pontos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 29, diante do Remo, fora de seus domínios.