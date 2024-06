Fortaleza joga bem, conta com brilho de Lucero e faz 3 a 0 no Palmeiras pela Série A

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero anotou dois gols no triunfo tricolor

O Fortaleza alcançou, enfim, um lugar entre os dez primeiros colocados da Série A do Brasileirão.

O feito, que está entre os principais objetivos da equipe no primeiro turno do certame nacional, foi alcançado em uma grande apresentação diante do Palmeiras, ontem, na Arena Castelão, onde o Tricolor do Pici bateu a equipe comandada por Abel Ferreira por 3 a 0, com dois gols marcados por Lucero, que completava 100 jogos com a camisa leonina, e um feito por Bruno Pacheco.

"Fizemos um grande jogo. Na primeira parte, marcamos um gol e ficamos atrás. No segundo tempo, nos portamos melhor e rapidamente conseguimos o segundo", disse o atacante argentino, destaque da partida.

Diante de um Alviverde que mira o título do Brasileirão, o Tricolor adotou uma postura primordialmente reativa, ainda que jogando sob os próprios domínios e com incentivo da torcida. Do outro lado do campo, o time do Palestra Itália teve a bola e as principais ações do jogo, assustando desde os minutos iniciais, como no chute de Mayke, aos quatro minutos. Foi o Fortaleza, no entanto, quem soube ser eficiente na hora certa.

Na primeira chance, aos oito minutos, o atacante Lucero, em um belo contra-ataque, levou a melhor frente à marcação paulista após um bom passe de Pikachu, abrindo o placar no Gigante da Boa Vista. Após o tento marcado, com maior tranquilidade pela vantagem construída, o Fortaleza seguiu o fluxo da partida.

A equipe comandada por Vojvoda apostava em lançamentos longos para contra-atacar com Machuca e, ainda que tenha perdido chances preciosas de gol, soube controlar o embate. Quando não tinha a bola, pressionava o Palmeiras, dando pouco espaço para que o time adversário finalizasse.

O time paulista, mesmo tendo as rédeas da partida, não conseguia superar a marcação leonina e era parado por boas defesas do goleiro João Ricardo sempre que conseguia superar a marcação.

Neste enredo, o Fortaleza foi controlando o jogo até os quatro minutos do segundo tempo, quando o placar foi ampliado, novamente com tento do Lucero. O segundo gol do "El Gato", que balançou o Castelão, que ocorreu no primeiro bom lance do Leão na etapa complementar.

A vantagem construída deixou a equipe animada para o restante do jogo. Ainda que vendo o Palmeiras com a bola, o Tricolor do Pici soube se arriscar mais e assustar os visitantes do que na primeira etapa e assim o placar foi ampliado. Aos 23, em uma boa jogada individual, o lateral Bruno Pacheco limpou a marcação e confirmou o triunfo tricolor diante de mais de 28 mil torcedores na Arena Castelão.

Com a vitória, o Tricolor do Pici chegou a 17 pontos no campeonato, ocupando a 9ª colocação. O grupo comandado por Vojvoda volta a campo no próximo domingo, 30, quando recebe o Juventude, às 16 horas, em partida novamente no Gigante da Boa Vista.

Fortaleza 3x0 Palmeiras

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison (Lucas Sasha) e Hércules; Yago Pikachu (Felipe Jonatan), Lucero (Renato Kayzer) e Machuca (Pedro Rocha). Téc: Vojvoda

Palmeiras

4-5-1: Weverton; Marcos Rocha (Estevão), Kaiky Naves (Veiga), Murilo (V. Nunes) e Piquerez; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino (Flaco Lopez) e Caio Paulista (Dudu); Rony. Téc: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/06/2024

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Thiago Rosa de Oliveira/RJ

Gols: Lucero (8/1°T - 4/2°T), Bruno Pacheco (23/2°T)

Cartões amarelos: Pedro Augusto e Brítez (FOR); Rony e Aníbal Moreno (PAL)

Público e Renda: 28.631 presentes/R$ 629.652,00