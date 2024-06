Geórgia faz história e vai às oitavas da Euro; Bélgica empata e também avança

Foto: OZAN KOSE / AFP Kvaratskhelia marcou um dos gols no triunfo da Geórgia

Com um resultado histórico, a Geórgia garantiu a sua classificação na próxima fase da Eurocopa, ontem, ao derrotar Portugal por 2 a 0, na Arena Schalke, em Gelsenkirchen. Kvaratskhelia e Mikautadze fizeram os gols que asseguraram a equipe como uma das terceiras melhores colocadas da Eurocopa. Dono do primeiro posto do Grupo F por antecipação (seis pontos), a seleção portuguesa jogou desfalcada de seus principais nomes.

O técnico Roberto Martinez escalou Cristiano Ronaldo, mas poupou Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pepe, Rui Patrício e Rafael Leão já pensando na partida de oitavas de final do torneio de seleções. A Turquia, que derrotou a República Checa por 2 a 1, encerrou essa etapa com seis pontos e ficou o segundo lugar do grupo por ter pior saldo de gols que Portugal.

Os duelos das oitavas de final já estão definidos: Turquia encara a Áustria, Portugal enfrenta a Eslovênia e a Geórgia duela com a Espanha.

O confronto entre Portugal e Geórgia começou com gol logo no primeiro minuto de partida: Kvaratskhelia foi acionado em um rápido contra-ataque, entrou em velocidade na área, e chutou para fazer 1 a 0.

Na etapa final, a Geórgia voltou mais ligada na partida e impôs um ritmo mais intenso. Kvaratskhelia recebeu livre na marca do pênalti, mas chutou fraco. A defesa portuguesa seguiu se complicando e António Silva quase marcou contra. Praticamente no lance seguinte, ele derrubou Lochoshvili na área e o pênalti foi marcado. Mikautadze cobrou no canto e fez Geórgia 2 a 0 aos 10 minutos.

Turquia bate República Tcheca

Pelo outro jogo do grupo, em partida realizada no Volkspark, a Turquia venceu a República Tcheca por 2 a 1 e confirmou a sua permanência no torneio. A República Tcheca se complicou ainda na primeira metade do primeiro tempo. Barak levou dois cartões amarelos com menos de 20 minutos e deixou a sua equipe com dez homens.

Na volta do intervalo, a Turquia continuou melhor em campo e inaugurou o placar em um gol chorado. Após uma blitz do ataque rival, Stanek fez defesa parcial e Yüsek teve a chance do chute. Ele preferiu abrir no lado esquerdo e Calhanoglu, em arremate cruzado, fez 1 a 0 aos cinco minutos.

Mesmo com um a menos, a República Tcheca não desistiu da partida e buscou a igualdade em um lance confuso. Chory disputou a bola com Günok e Akaydin evitou o gol em cima da linha. Soucek pegou a sobra e estufou a rede para fazer 1 a 1, aos 20 minutos. Após checagem do VAR, o gol foi confirmado.

No final do confronto, a República Tcheca foi para o tudo ou nada, mas a Turquia soube se defender, e no fim, em jogada individual, Tosun fez o gol da vitória e da classificação à próxima fase.

Bélgica empata com a Ucrânia e avança

Ainda sem empolgar nesta Eurocopa, a seleção da Bélgica protagonizou mais uma partida fraca na competição, com direito a 0 a 0 com a Ucrânia, ontem. Apesar do placar e da atuação decepcionantes, a equipe belga avançou às oitavas de final, ao lado da Romênia, no grupo mais embolado desta Eurocopa.

A Bélgica avançou com a segunda posição da chave, com os mesmos quatro pontos dos romenos, que garantiram o primeiro posto pelos critérios de desempate. A Eslováquia, em terceiro, ainda tem chances de classificação, diferente da Ucrânia, que também somou quatro pontos, mas ficou em quarto lugar, sem mais chances de avançar.

Em Stuttgart, na Alemanha, belgas e ucranianos estiveram longe de disputar uma partida de bom nível técnico. A marcação forte, a falta de criatividade e as diversas falhas no ataque foram a tônica do duelo, pela rodada final da fase de grupos. E os goleiros trabalharam menos do que o esperado.

Eslováquia e Romênia empatam

Em Frankfurt, jogando ao mesmo tempo, eslovacos e romenos empataram por 1 a 1, dando sua contribuição para manter o grupo embolado. Aos 23, a Eslováquia abriu o placar. Após cruzamento na área, Duda cabeceou para o chão e venceu o goleiro Florin Nita. O empate veio ainda no primeiro tempo. A seleção romena buscou a igualdade em cobrança de pênalti aos 36. Marin mandou alto e no canto, sem chance para Martin Dubravka.

Euro 2024: jogos das oitavas de final

Espanha x Geórgia (30/6 - 16 horas)

Alemanha x Dinamarca (29/6 - 16 horas)

Portugal x Eslovênia (01/7 - 16 horas)

França x Bélgica (01/7 - 13 horas)

Romênia x Holanda (02/7 - 13 horas)

Áustria x Turquia (02/7 - 16 horas)

Inglaterra x Eslováquia (30/6 - 13 horas)

Suíça x Itália (29/6 - 13 horas)

*Horário de Brasília