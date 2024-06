Amizade com Dorival, Copa América e Éderson: auxiliar do Fortaleza, Léo Porto fala sobre seleção

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Léo Porto está a serviço da seleção brasileira

O futebol cearense tem um representante na comissão técnica da seleção brasileira, que volta a campo hoje, às 22 horas (de Brasília), para enfrentar o Paraguai, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América.

Técnico do sub-20 do Fortaleza e auxiliar fixo do time profissional, Léo Porto foi chamado por Dorival Júnior para integrar a delegação do Brasil e terá a missão de observar os rivais.

De forma exclusiva, O POVO conversou com Léo antes de ele rumar para a América do Norte, na semana passada. "Um frio na barriga. Porque você sabe a responsabilidade de todo o trabalho que tem que ser feito para que a seleção faça uma boa competição. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma experiência única. É uma satisfação enorme".

Trabalhar com Dorival está longe de ser novidade para o gaúcho. O auxiliar do Leão já esteve junto ao atual comandante da seleção em clubes como Santos, São Paulo, Flamengo e Athletico-PR, ao lado do filho do treinador, o também assistente Lucas Silvestre.

"Conheço o Dorival tem um bom tempo. Trabalhamos juntos em diversos clubes. Foram cinco anos como auxiliar dele, junto com o Lucas Silvestre. Nos conhecemos no futebol. Eu fico muito feliz de ver a evolução dele como treinador, chegando numa seleção".

"Quando me fizeram o convite, prontamente aceitei. Conversei com o clube, e o Fortaleza sempre me deixou muito bem à vontade. Então é um trabalho que já fizemos há muito tempo, agora vamos trabalhar juntos novamente", recordou Léo Porto.

Função na Copa América

Léo Porto será peça importante para a Amarelinha na Copa América, pois viajará pelos Estados Unidos para analisar os adversários que o Brasil enfrentará.

"Minha função é observador técnico. Eu vou fazer algumas observações dos adversários. Eu vou viajar os Estados Unidos para acompanhar o jogos e fazer alguns relatórios, junto com a parte da análise de desempenho, que já estão lá fazendo preparação", relatou.

Reencontro com Éderson

Além de Dorival e Lucas Silvestre, Léo Porto reencontrou outro velho conhecido no grupo canarinho: o volante Éderson. Atualmente na Atalanta-ITA, com passagem marcante no Fortaleza, o jogador foi um dos convocados.

"Perguntei à comissão como foi chegada a dele. Todo mundo só elogia. É um atleta que tive a oportunidade de trabalhar no Fortaleza. Um atleta extremamente dedicado. Não chegou onde chegou por acaso", destacou.



Duelo contra o Paraguai



O trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha não conseguiu vazar a defesa da Costa Rica na primeira rodada, e a seleção ficou no 0 a 0. Agora, o Brasil tem o desafio de dar um espetáculo à altura de sua camisa, para conseguir a vitória e tentar terminar na primeira posição do grupo.

A Colômbia, líder da chave, com três pontos, será a última adversária da seleção nesta primeira fase, na próxima terça-feira, 2, na Califórnia.

O Paraguai, por sua vez, perdeu na estreia para a Colômbia, por 2 a 1.

Paraguai x Brasil

Paraguai

4-4-2: Rodrigo Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinosa; Andrés Cubas, Villasanti, Almirón e Sosa; Julio Enciso e Alex Arce. Téc: Daniel Garnero

Brasil

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Téc: Dorival Júnior

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas-EUA

Data: 28/6/2024

Horário: 22 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza-CHI

Assistentes: Claudio Urrutia-CHI e Miguel Rocha-CHI

VAR: Juan Lara-CHI

Transmissão: TV Globo, Sportv e Globoplay