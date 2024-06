Atual campeão da Série B, Léo Condé será o novo treinador do Ceará

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória Léo Condé treinou o Vitória entre 2023 e 2024

Atual campeão da Série B, o mineiro Léo Condé, de 46 anos, será o novo treinador do Ceará após a demissão de Vagner Mancini, que não resistiu à sequência de quatro jogos sem vencer e foi demitido. O Alvinegro anunciou a contratação na noite de ontem e informou que o vínculo será até o final deste ano.



Condé chegará a Porangabuçu acompanhado do auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura e desembarcará em Fortaleza no próximo domingo, 30, dia seguinte à partida contra o Ituano, em que o time será comandado pelo interino Anderson Batatais. A estreia será diante do Santos, no dia 5 de julho, às 19 horas, no Castelão.

O treinador assume o Vovô após passagem histórica pelo Vitória. O treinador conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, levando o Leão da Barra de volta à elite nacional e, neste ano, faturou o Campeonato Baiano após sete anos. Em maio, após sequência de sete partidas sem vencer, foi demitido.

No Alvinegro, Léo Condé terá a missão de também levar o clube à Série A depois do rebaixamento em 2022. A equipe cearense ocupa a 11ª colocação da Segundona, com 16 pontos, estando a quatro tanto do G-4 quanto da zona de rebaixamento.

O treinador mineiro, que já passou por Sampaio Corrêa, CRB e Vitória no futebol nordestino, tem larga experiência na Série B, critério observado com atenção pelo departamento de futebol do Vovô na busca pelo novo comandante.

"A gente buscou um nome que tenha conhecimento da competição, porque a gente precisa de rápido conhecimento da competição, e que tivesse histórico vitorioso em acessos. Não fugindo dos protocolos que a gente vem adotando aqui desde o início do nosso trabalho, inclusive para a formação de elenco, a análise técnica, passando pelo departamento de inteligência, analisando os sistemas táticos preferidos, capacidade de variação de jogo e adaptabilidade às peças que a gente tem", explicou o diretor de futebol Haroldo Martins, em entrevista coletiva na manhã de ontem, sem citar o nome de Condé.



De acordo com o site oGol, dos quase 500 jogos que Condé realizou como técnico profissional, foram 182 pela Segunda Divisão nacional: 77 vitórias, 46 empates e 59 derrotas. Na edição do ano passado, disputou as 38 rodadas pelo Vitória na campanha do título e somou 22 triunfos, 6 igualdades e dez reveses.

Léo Condé: quem é o novo técnico do Ceará?

Léo Condé iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do Tupi-MG. Em 2009, chegou ao time profissional no Galo Carijó. A ascensão veio em 2012, com a conquista da Copa Rio à frente do Nova Iguaçu-RJ. Nacionalmente, ganhou visibilidade com os trabalhos realizados no Sampaio Corrêa, em 2020 e 2022, quando quase conseguiu o acesso à Série A com a equipe maranhense. Em 2021, levou o Novorizontino à Série B do Brasileirão.

Dirigente do Ceará diz que falta de resultado e desempenho causaram demissão de Mancini

Em entrevista coletiva realizada na manhã de ontem, em Porangabuçu, ao lado do diretor de futebol Haroldo Martins, o executivo Lucas Drubscky explicou a decisão de demitir o técnico Vagner Mancini do comando do Ceará.

O dirigente alvinegro ainda pontuou que o Vovô não pode errar em 2024, por ser um ano decisivo para o clube em busca do principal objetivo, que é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

“É um ano difícil e muito importante para o clube. Não podemos errar, não podemos perder tempo, não podemos experimentar, ver se vai dar certo. […] Entendemos que não cabia o Ceará estar onde está no momento. Pelo tamanho que é, pelos objetivos que tem, não só do ponto de vista do resultado, não estar entregando aquilo que se espera, mas, também, como desempenho”, iniciou Drubscky.

“São dois fatores atrelados e entendemos que era mais salutar, do ponto de vista de ter tempo para a próxima comissão técnica, conseguir ajustar um trabalho que vá entregar aquilo que esperamos de resultado e, consequentemente, de performance. Ali entendemos que era o momento para troca”, complementou o executivo de futebol.

Mancini foi demitido pelo Alvinegro na última terça-feira, 26, após a derrota para a Ponte Preta, em Campinas (SP).