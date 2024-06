Fortaleza aumenta regularidade em desempenho e já almeja G-6 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bruno Pacheco balançou as redes diante do Palmeiras

Diante do Palmeiras, na vitória por 3 a 0, na última quarta-feira, 26, o Fortaleza realizou a partida mais sólida na Série A deste ano. Além dos três pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda conseguiu afastar a má fase e se aproximar do G-6 do Brasileirão.

Impositivo e com inteligência, conforme descrito pelo técnico argentino, o Tricolor do Pici fez um elástico resultado contra uma das melhores equipes do Brasil. Enfrentar o Verdão e ser soberano durante 90 minutos não é fácil, pelo contrário.

Para isso, Vojvoda precisou do máximo de cada atleta, principalmente daqueles responsáveis por sustentar defensivamente o Fortaleza, como Bruno Pacheco e Pedro Augusto.

“Tínhamos que fazer uma partida com inteligência, controle emocional e agressividade alta. O time respondeu. Falo com eles (jogadores) que é muito fácil, não tiro o mérito da comissão técnica, mas o planejamento que faço é no quadro tático, o difícil é executar. Temos jogadores de qualidade, inteligentes e assim o planejamento se torna certo. O mérito é dos jogadores, que fizeram isso, e parabenizo todo o elenco”, disse o comandante.

A equipe cearense estava armada para contra-atacar em velocidade. Durante o confronto, o Palmeiras teve 68% de posse de bola. Conseguiu criar algumas oportunidades, e João Ricardo, quando acionado, foi eficaz.

No entanto, quem conseguiu marcar foi o Fortaleza. Dois dos três gols vieram dos pés do argentino Juan Martín Lucero, na centésima partida pelo clube. O centroavante teve mais uma demonstração de posicionamento e eficiência nos arremates para colocar o Leão em vantagem no Castelão.

O desempenho diante do Palmeiras de Abel Ferreira dá ao torcedor e aos próprios atletas a esperança de uma consolidação, após seis meses marcados por oscilações. Alguns jogos bons, outros péssimos. Fato é que o time está cada vez mais próximo de atingir a regularidade e pode, nas próximas duas rodadas, alcançar o G-6 da Série A.

Pela frente, os adversários serão Juventude, no Castelão, e Vasco, em São Januário. Apesar de ter vencido o Flamengo por 2 a 1, de virada, o Papo não costuma ir bem como visitante. Até aqui, foram dois empates e três derrotas em cinco partidas longe do Rio Grande do Sul, deixando o Jaconero com o 4° pior desempenho da Série A atuando fora de casa.

O Vasco, por sua vez, vive uma crise técnica. Sem técnico, está sendo comandado pelo interino Rafael Paiva. Nas últimas sete partidas, apenas uma vitória. Pesa a favor do Fortaleza o conhecimento adversário. No mês de maio, enfrentou o Cruzmaltino duas vezes pela Copa do Brasil e, apesar da eliminação nos pênaltis, foi superior nos confrontos.