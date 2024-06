Kobayashi lamenta críticas de torcedores do Ferroviário: "Discutir português com analfabeto"

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Técnico Paulinho Kobayashi no jogo Ferroviário x Ferroviária, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2024

O técnico Paulinho Kobayshi concedeu entrevista após o empate em 0 a 0 contra a Ferroviária-SP, na última quarta-feira, 26, em partida válida pela 10ª rodada da Série C. Em meio aos elogios à atuação da equipe coral, o treinador também revelou problemas com desgaste físico do elenco.

“A dificuldade que a gente está encontrando é com as viagens. Praticamente depois de amanhã (hoje) a gente já vai estar viajando, na madrugada. Então a gente só vai descansar esta noite (quarta) e amanhã (quinta) a gente já não tem a noite toda para descansar. Esse desgaste, só quem está no futebol sabe disso. Quem está em casa e vem só aqui no estádio para torcer não sabe o que a gente passa”, ponderou Kobayashi.

“Estamos nessa dificuldade, o elenco é enxuto e vamos contar com quem tem”, completou. Desde o início da temporada, o Tubarão da Barra já soma 14 baixas no elenco e conta com cerca de 20 jogadores no atual plantel.

Chateação com torcedor

Após o duelo com a equipe paulista, que deixou o time coral na 11ª posição da Terceirona, com 11 pontos, o comandante revelou chateação com o teor de críticas e vaias de alguns torcedores no PV.

“Quando a gente vê algumas pessoas que vêm aqui para ficar criticando quem vem para nos ajudar, vem para somar, a gente fica chateado com isso. (...) Eu vim aqui para ajudar. Se eu estiver atrapalhando, vou embora, sem problema nenhum”, desabafou Kobayashi. “Se valesse a pena discutir… Mas aí você vai discutir português com analfabeto, fica difícil”, alfinetou.

“É melhor a gente ficar calado. Deixar ele falar, deixar achar que ele sabe algo de futebol. Ele poderia, ao menos, estar no meio do futebol para fazer melhor do que eu, né? Eu, pelo menos, já mostrei para alguns que eu tenho capacidade e os jogadores que entraram em campo, mostraram que também têm”, finalizou o treinador do Tubarão.