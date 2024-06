Com técnico interino, Ceará enfrenta Ituano por reação na Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Facundo Castro deve ser titular no ataque do Vovô

Sob comando interino, o Ceará volta a campo hoje, às 21 horas, na Arena Castelão, contra o Ituano, pela 13ª rodada da Série B. Diante da equipe paulista, o Vovô, em meio à troca de técnico, tenta encerrar a sequência negativa — três derrotas e um empate — na competição para se reaproximar do G-4.

Com 16 pontos em 12 partidas, o Alvinegro está a quatro tanto do grupo de acesso à elite quanto da zona de rebaixamento. Ou seja, em caso de vitória, pode encostar no pelotão da frente e, se perder, terá o risco de despencar na tabela de classificação.

Diante do Galo Rubro-Negro, o Ceará será comandado pelo auxiliar fixo Anderson Batatais. O profissional assume o posto interinamente após a demissão de Vagner Mancini e enquanto o recém-contratado Léo Condé não inicia as atividades com o elenco. Na Série B de 2024, será a segunda vez do auxiliar à frente do Alvinegro — esteve à beira do campo diante do Brusque, quando Mancini cumpriu suspensão.

O histórico de Batatais à frente da equipe, porém, não é positivo. Em 2012 e 2015, comandou o Vovô em seis oportunidades. À época, estava como coordenador e auxiliar, respectivamente. No período, foram quatro derrotas e dois empates.

Contra o Ituano, a equipe cearense não terá o zagueiro Matheus Felipe à disposição. Na derrota para a Ponte Preta, foi advertido com o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. O volante Richardson, o meio-campista Recalde e os atacantes Daniel Mazerochi e Facundo Barceló estão sob os cuidados do departamento médico e também ficam fora do confronto.

Para substituir Matheus Felipe, Batatais deverá escalar Ramon Menezes ao lado de David Ricardo. A estrutura da equipe não deve fugir muito do que vinha trabalhando Vagner Mancini, com quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes.

Na tarde de ontem, no último treino, um grupo de torcedores invadiu Porangabuçu e entrou no gramado para cobrar os atletas. Não houve registros de danos. Após a conversa, a atividade foi retomada.

O Ituano, por sua vez, tentará a primeira vitória como visitante em 2024. Em 12 partidas disputadas, registra dois empates e dez derrotas. Além disso, na Série B, não vence há cinco partidas. Com oito pontos em 12 duelos, ocupa a vice-lanterna da competição, à frente apenas do Guarani.

Contra o Ceará, a equipe de Alberto Valentim não terá Thonny Anderson à disposição por suspensão. Atuando como centroavante, o camisa 9 deve ser substituído por Salatiel, ex-titular da posição, que perdeu espaço devido ao desempenho nas partidas.

A performance defensiva do Galo é um dos pontos que podem ser aproveitados pelo Ceará. Em 12 partidas, o Ituano sofreu 26 gols — média de mais de dois tentos por jogo.

“A nossa fase defensiva é algo que precisamos melhorar muito, pois nós temos tomado muitos gols. São correções diárias para que a gente consiga tirar chances do adversário, ser mais preciso. O nosso lado ofensivo melhorou bem, temos feito gols e criado oportunidades. Mas o lado defensivo temos de melhorar, sim”, analisou Alberto Valentim.

Ceará x Ituano

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço (Castilho); Facundo Castro (Janderson), Erick Pulga e Saulo Mineiro. Téc: Anderson Batatais

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Marcel e Kauan Richard (Eduardo Diniz); Miquéias, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Alves, Vinícius Paiva e Salatiel. Téc: Alberto Valentim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/6/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves/GO

Assistentes: Tiego Henrique dos Santos Braga/GO e Fabio Pereira/TO

VAR: Heber Roberto Lopes/SC

Transmissão: TV Brasil, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO