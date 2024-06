Fora de casa, Ferroviário encara o Remo para manter distância do Z-4 da Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro Geaze no jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pela semifinal do Campeonato Cearense 2024

Após disputar duas partidas consecutivas em casa, diante de São José-RS e Ferroviária-SP, e somar quatro pontos, o Ferroviário voltará a jogar fora dos seus domínios às 19h30min de hoje. Diante do Remo, no Estádio Baenão, em Belém (PA), o time coral entra em campo pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

No duelo, o Tubarão da Barra tem o objetivo de pontuar longe de Fortaleza para poder se afastar ainda mais da zona de rebaixamento da competição nacional. Atualmente, a distância do Ferrão, 11º colocado, para o Z-4 é de três pontos. O Leão Azul está logo atrás, na 12ª posição, com dez pontos.

Portanto, o embate contra a equipe paraense se torna relevante nesta luta direta contra o rebaixamento. Além disso, uma vitória pode fazer o time de Paulinho Kobayashi encostar no G-8 e aspirar um outro objetivo na competição: a classificação para a próxima fase.

Em cinco jogos como visitante pela Terceirona, o time de Barra do Ceará soma quatro derrotas e apenas uma vitória, mas o triunfo foi no PV, no confronto cearense diante do Floresta. No total, desde o retorno de Kobayashi ao comando, o Ferrão obteve três vitórias, três reveses e um empate.

O time coral ainda terá que superar o desgaste da rotina de jogos pela Terceirona. Em um intervalo de 17 dias, entre 9 e 26 deste mês, o Tubarão entrou em campo quatro vezes. Em geral, o calendário da Série C tem partidas uma vez por semana.

Para o embate no Pará, o Ferroviário terá um desfalque importante: o experiente atacante Ciel, que tomou o terceiro cartão amarelo. O goleiro Douglas Dias, com estiramento e edema na panturrilha, e o lateral-direito Wesley, com pubalgia, são dúvidas.

A tendência é que o Ferrão vá a campo com Geaze; Igor Dutra, Alisson, Willian Rocha e Renan Luis; Ralph, Marciel e Romarinho; Marcelinho, Vinícius Alves e Gabryel Martins.

O Remo, por sua vez, tem apenas uma dúvida: o meia João Afonso, que está em tratamento médico.