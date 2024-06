Fortaleza tem longa lista de desfalques para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucas Sasha deve ser titular no meio-campo tricolor

Após o triunfo diante do Palmeiras, o Fortaleza volta a campo amanhã, às 16 horas, quando recebe o Juventude, na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão está invicto há três partidas na competição — duas vitórias e um empate — e projeta casa cheia para encarar os gaúchos.

Para o embate, que poderá colocar a equipe de Vojvoda no G-8 e até G-6 em caso de triunfo, o Tricolor do Pici tem dois retornos, uma dúvida e um número alto de desfalques mais uma vez — seja por suspensão, lesão ou por convocação para a Copa América.

Pelo lado positivo, o time leonino terá as voltas de Pochettino e Breno Lopes. O meio-campista argentino cumpriu suspensão, enquanto o atacante não pôde jogar diante do time paulista por cláusula contratual — está emprestado pelo Verdão.

Já a dúvida fica por conta de Calebe. Após longa recuperação de um edema muscular na coxa esquerda, o camisa 10 chegou a atuar por 17 minutos contra o Grêmio. No empate diante do Atlético-MG, entrou em campo aos 33 minutos e foi substituído dez minutos depois. Em boletim médico do clube, o atleta é fichado em processo de fortalecimento muscular.

Os principais desfalques para o jogo contra o Juventude, a propósito, são por questões clínicas: os atacantes Marinho e Moisés, com estiramento muscular na coxa; o volante Matheus Rossetto, com edema na coxa esquerda; e o meio-campista Martínez, com estiramento ligamentar colateral medial no joelho direito. Além deles, há ainda como baixa o volante Zé Welison, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda contra o Palmeiras.

Kervin Andrade e Kuscevic estão disputando a Copa América por Venezuela e Chile, respectivamente. Já Pedro Augusto está suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo.

Portanto, diante de tantas ausências, o time terá novidades na onzena inicial contra o Papo, sobretudo no meio-campo. Entre elas, a presença de Lucas Sasha, que deverá formar dupla com Hércules.

"Será mais um jogo muito difícil. Vai ser muito importante contar novamente com o apoio da nossa torcida, eles são muito importantes para a gente e esperamos ver o Castelão cheio novamente pra gente poder fazer um grande e buscar mais uma vitória dentro de casa”, comentou o volante.

Com João Pedro Oliveira/Especial para O POVO