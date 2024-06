Ceará bate Ituano no Castelão com três gols de Saulo Mineiro e volta a vencer na Série B

Foto: LUCAS EMANUEL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Saulo Mineiro foi o grande destaque do duelo no Castelão

O Ceará encerrou o jejum de quatro jogos sem vitórias na Série B ao bater, de virada, o Ituano por 4 a 2, ontem, no Castelão, pela 13ª rodada.

Em noite inspirada do atacante Saulo Mineiro, artilheiro da partida, com três gols, o Alvinegro de Porangabuçu voltou a somar três pontos e se reaproximou do G-4 da Segundona em termos de pontuação, à espera do desfecho da rodada. O volante Lourenço, em bela finalização de longa distância, anotou o outro tento alvinegro na partida.

O começo de jogo foi tenso para o Vovô, tomando um gol logo aos 6 minutos, quando o lateral-direito Rafael Ramos deixou o atacante Vinícius Paiva em condição legal. O camisa 7 equipe paulista recebeu passe em profundidade, avançou pela ponta direita e, cara a cara com Richard, fez o primeiro tento da partida. O VAR entrou em ação e, após dois minutos de análise, validou o lance.

No entanto, o Vovô não se abateu e virou o placar ainda no primeiro tempo, com dois gols de Saulo Mineiro e um belo gol de Lourenço. O primeiro tento alvinegro veio após roubada de bola de De Lucca. A bola sobrou no pé de Aylon, que deu assistência para o camisa 73 empatar a partida.

Sem diminuir o ritmo, o Vovô continuou com a pressão para cima do Ituano e o segundo não demorou a sair: aos 29, foi a vez de Lucas Mugni achar Saulo Mineiro na área. De cabeça, o atacante fez o segundo gol dele e do Ceará no duelo.

A terceira bola na rede saiu aos 38 minutos. Após jogada trabalhada, Rafael Ramos serviu Lourenço, que encheu o pé de fora da área e venceu o goleiro Jefferson Paulino, abrindo 3 a 1 para o Vovô.

Saulo Mineiro ainda chegou a marcar seu terceiro gol no primeiro tempo, mas o árbitro Anderson Ribeiro marcou falta no lance. Com o placar favorável, o time de Porangabuçu foi para o intervalo sob aplausos dos quase 8 mil torcedores que foram ao Castelão.

Já na segunda etapa, o Ceará voltou com uma linha ofensiva mais baixa, forçando o Ituano a trabalhar com a bola no pé. Mas foi o Vovô que voltou a marcar novamente no jogo, aos 26 minutos, mais uma vez com Saulo, que chegou ao seu hat-trick — isto é, três bolas nas redes no mesmo confronto.

Com vantagem no placar, o Alvinegro tentou cadenciar o jogo, mas viu o Ituano pressionar e conseguiu o segundo gol aos 32 minutos da etapa final. Apesar da pressão da equipe paulista nos minutos finais, o Ceará saiu de campo com a vitória.

Com o triunfo, o Ceará pôs um fim a uma sequência negativa: não vencia há quatro confrontos — derrotas para Vila Nova, Brusque e Ponte Preta, além de um empate contra o Sport —, jejum que resultou na demissão do técnico Vagner Mancini. Léo Condé, o novo comandante, desembarca hoje em Fortaleza e receberá o Vovô das mãos do interino Anderson Batatais após um triunfo para elevar o moral.



Ceará 4 x 2 Ituano

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Ramon, Davi Ricardo (Jean Irmer) e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Castilho) e Mugni (Facundo Castro); Aylon (Yago), Saulo Mineiro e Erick Pulga. Téc: Anderson Batatais

Ituano

4-4-2: Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Lucas Dias), Claudinho, Marcel e Kauan Richard; Rodrigo (Bruno Xavier), José Aldo( Gabriel Falcão), Leozinho (Bruno Alves) e Miquéias; Vinicius Paiva (Zé Eduardo) e Salatiel. Téc: Alberto Valentim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/6/2024

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves/GO

Assistentes: Tiego Henrique dos Santos Braga/GO e Fabio Pereira/TO

Gols: 20min e 29min/1ºT e 26min/2ºT - Saulo Mineiro e 38min/1ºT - Lourenço (CEA); 6min/1ºT - Vinícius Paiva e 32min/2ºT - Kauan Richard (ITU)

Cartões amarelos: Richard e Jean Irmer (CEA); Léo Oliveira, Claudinho e Bruno Alves (ITU)

Público e renda: 7.981 presentes/ R$ 63.225,00