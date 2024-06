Embalado, Fortaleza mede forças com Juventude no Castelão e mira G-6 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pochettino retorna ao time titular do Leão

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, o Fortaleza já vai ter outro desafio contra um Alviverde na Série A do Brasileiro. Hoje, o Tricolor recebe o Juventude, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 13ª rodada. Com expectativa de casa cheia, o Leão visa o triunfo para poder embalar de vez e ficar próximo ao G-6.

O time de Vojvoda figura na faixa intermediária da classificação, com 17 pontos, seguido justamente do Papo. Ou seja, é o famoso "jogo de seis pontos" no Gigante da Boa Vista.

O Leão do Pici conseguiu reencontrar a regularidade no torneio. Após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Cuiabá, no último dia 16, na Arena Pantanal, o Fortaleza engatou uma sequência de três partidas de invencibilidade: duas vitórias, contra Grêmio e Palmeiras, ambas no Castelão, e empate por 1 a 1 frente ao Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Juan Pablo Vojvoda, por sinal, destacou esta evolução da equipe após o resultado adverso perante ao Dourado, a pior derrota leonina na história dos pontos corridos do Brasileiro.

"Antes da derrota para o Cuiabá, nós tínhamos conquistado a Copa do Nordeste e tínhamos nos classificado em primeiro lugar em nosso grupo da Copa Sul-Americana. Mas vamos continuar com a mesma humildade, temos uma equipe que trabalha sério em cada treino. O futebol tem resultados e acidentes, isso que aconteceu com o Cuiabá foi um acidente”, pontuou o comandante.

Tratando-se da equipe que irá a campo enfrentar o Jaconeiro, Vojvoda precisará superar uma lista considerável de ausências. Moisés, Marinho, Matheus Rossetto e Emmanuel Martínez seguem no departamento médico. Zé Welison, lesionado, também deve ser baixa.

Calebe, que atuou apenas nove minutos contra o Galo e foi substituído com dores, também é dúvida. No duelo da última quarta-feira, 26, foi poupado. Em coletiva, Vojvoda chegou a afirmar que o camisa 10 não passa por nada mais sério.

Pedro Augusto, que vinha sendo titular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Kuscevic e Kervin seguem na Copa América, atuando por Chile e Venezuela, respectivamente. Por outro lado, Pochettino e Breno Lopes voltam.

Se o Fortaleza vem empolgado depois de grande triunfo, o Juventude não fica para trás. A equipe gaúcha bateu o Flamengo na última rodada, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O técnico Roger Machado terá retornos importantes para encarar o Leão: o goleiro Gabriel e o zagueiro Zé Marcos voltam de suspensão. No entanto, Rodrigo Sam e Marcelinho continuam se recuperando de lesão e não viajaram à capital cearense.

Fortaleza x Juventude

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Juventude

4-3-3: Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Erik, Lucas Barbosa e Gilberto (Taliari). Téc: Roger Machado

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 30/6/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira Lima-Fifa/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Clovis Amaral da Silva/PE

VAR: Rafael Traci/SC

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO