Ferroviário perde para o Remo em Belém e segue sem vencer longe de casa na Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Volante Marcel no jogo Remo x Ferroviário, no Estádio Baenão, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2024

O Ferroviário sofreu mais uma derrota na Série C. Na noite de ontem, o time cearense foi superado pelo Remo por 2 a 1, em partida realizada no estádio Baenão, em Belém (PA). Os gols que definiram o placar foram marcados por Jaderson e Pavani, pelo lado paraense; e por Vinícius Alves pelo Ferrão.

A equipe coral, em busca de se afastar, em termos de pontuação, da zona de rebaixamento e tentar se aproximar do grupo dos oito primeiros colocados, enfrentou dificuldades desde o início do jogo. Fora de casa, o Ferroviário viu o Remo assumir o controle das ações ofensivas, especialmente com o meia Raimar, que foi um dos principais destaques da partida.

No primeiro tempo, os donos da casa tiveram diversas oportunidades de abrir o placar. Explorando as laterais do campo, o Leão pressionou a defesa adversária e obrigou o goleiro Geaze a realizar importantes defesas. Ytalo quase marcou ao receber um lançamento na área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Aos 8 minutos, o mesmo Ytalo, novamente dentro da grande área, chutou por cima do gol, resultando em um escanteio. Na sequência da cobrança, Jaderson tentou, mas a defesa do Ferroviário conseguiu afastar. Aos 12 minutos, Raimar cruzou para Felipinho, que desperdiçou uma boa chance.

Na segunda etapa, o Remo manteve a pressão e, aos 8 minutos, finalmente conseguiu balançar as redes. Em uma jogada de insistência, a bola sobrou para Jaderson, que não desperdiçou e marcou o primeiro gol da partida. Aos 23, em cobrança de falta, Matheus Anjos cruzou direto para a cabeçada de Pavani, que mandou para o fundo da rede e ampliou a vantagem para o Leão.

Aos 31 minutos, o Ferroviário aproveitou um apagão da defesa azulina. Vinícius Alves mandou de cabeça para o fundo da rede e diminuiu o placar, encerrando o jogo em 2 a 1.

Com este resultado, o Ferroviário permanece com 11 pontos e aguarda o desfecho da 11ª rodada para saber em qual posição ficará. Já o Remo ultrapassou o Tubarão, com 12 pontos.

O próximo desafio do time coral será em casa, onde buscará se reerguer e tem sido forte. A partida acontece no sábado que vem, 6, diante do Volta Redonda, às 17 horas, no Presidente Vargas.