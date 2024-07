Com gols de Lucero e Pikachu, Fortaleza vence Juventude e cola no G-6 da Série A

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero anotou o 19º gol pelo Leão na temporada

O Fortaleza conquistou mais uma vitória no Brasileirão, na tarde de ontem, ao bater o Juventude por 2 a 1, diante de 34 mil torcedores na Arena Castelão, em partida válida pela 13ª rodada. O triunfo é o terceiro nos quatro últimos jogos no certame nacional e fez o Tricolor do Pici chegar aos 20 pontos, colado no G-6.

Com domínio no primeiro tempo, o Fortaleza não sofreu grandes sustos à meta do goleiro João Ricardo. Trabalhando bem a bola pelas beiradas do campo, o gol vermelho-azul-e-branco saiu em jogada de Breno Lopes, que limpou o lance e foi derrubado dentro da área pelo volante Caíque, ex-Ceará. Antes da cobrança, a arbitragem entrou em cena e paralisou o duelo por alguns minutos.

O árbitro Rodrigo José Pereira Lima havia marcado a penalidade, mas viu que o assistente apontara impedimento. O VAR confirmou que a posição era legal, mas recomendou revisão em relação à infração. O juiz de campo manteve a decisão e assinalou o pênalti.

Na cobrança, o artilheiro Lucero converteu o pênalti e abriu o placar no Castelão. O camisa 9 chegou ao terceiro jogo consecutivo balançando as redes, somando três gols neste recorte. O atacante argentino já tem 19 tentos em 38 partidas disputadas em 2024 e figura também entre os principais goleadores da Série A.

Após fazer o primeiro gol, o Fortaleza não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando o time do Rio Grande do Sul, conseguindo ampliar o placar nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, com Yago Pikachu, que recebeu belo passe de Pochettino, saiu cara a cara com Gabriel e mostrou frieza para bater rasteiro.

O Juventude voltou mais ligado para a segunda etapa da partida, criou mais chances e diminuiu o placar com gol de cabeça de Ewerton. Os jogadores tricolores reclamaram de uma falta em cima de Breno Lopes no início do lance, mas o VAR não apontou irregularidade.

Vojvoda, então, lançou mão de substituições para renovar o fôlego da equipe e tenta proteger o sistema defensivo, fugindo da característica habitual de acionar velocistas para explorar contra-ataques. Dudu, Bruno Pacheco e Matheus Rossetto entraram no segundo tempo, além do atacante Renato Kayzer. Apesar disso, o Juventude ainda assustou.

Ainda com a desvantagem, o time comandando por Roger Machado continuou pressionando o Fortaleza em busca de, pelo menos, um empate e rondou a área com cruzamentos e lances do experiente Nenê, mas o Leão suportou a pressão para sair do Gigante da Boa Vista com o 2 a 1.

Com os três pontos, o Tricolor do Pici chegou aos 20 no Campeonato Brasileiro e encosta no G-6 — ainda com um jogo a menos, diante do Criciúma, que será no final de julho. Agora, o elenco se prepara para já voltar a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o Vasco, fora de casa.