Euro 2024: Inglaterra vira na prorrogação e avança; Espanha se classifica com goleada

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP BELLINGHAM comemora gol da Inglaterra

Vice-campeã na última edição, a Inglaterra continua viva na busca pelo tão sonhado título da Eurocopa. Ontem, sofreu, ficou muito perto de ser eliminada, mas buscou a virada sobre a Eslováquia por 2 a 1, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pelas oitavas de final. Tudo isso só foi possível graças ao gol de bicicleta de Bellingham nos últimos minutos do segundo tempo. Já a classificação veio na prorrogação, com Harry Kane.

A partida também foi especial para Kane, que se tornou o jogador que mais atuou com a camisa da seleção inglesa: 79 vezes. O atacante teve poucas oportunidades, mas, mais uma vez, foi decisivo ao fazer o gol que colocou a Inglaterra nas quartas de final.

O próximo compromisso da Inglaterra na Eurocopa será diante da Suíça, que despachou a atual campeã Itália com uma vitória convincente por 2 a 0. O jogo será no sábado, 6, às 13 horas (horário de Brasília), em Düsseldorf.

Inglaterra x Eslováquia: o jogo

A Eslováquia não ficou com medo de enfrentar a Inglaterra e surpreendeu ao não entrar na partida totalmente retrancada. Apesar de ter quase 70% de posse de bola, os ingleses criaram pouco e encontraram muita dificuldade em gerar boas oportunidades de gol diante da boa marcação rival.

A surpresa ficou ainda maior aos 24 minutos, quando Strelec recebeu no meio e achou Schranz dentro da área. O atacante chutou com categoria para superar o goleiro Pickford e inaugurar o marcador.

O início de segundo tempo da Inglaterra deu a entender que o jogo seria outro. Aos quatro, Harry Kane acionou Trippier na esquerda. O lateral rolou para Phil Foden mandar para o fundo das redes. Mas a festa não durou muito tempo. O meia-atacante do Manchester City estava em posição irregular e o lance acabou sendo anulado pela arbitragem.

Com o desespero batendo, a torcida resolveu empurrar a equipe inglesa. Os gritos de "England" eram ensurdecedores e deram resultado. Após cobrança de lateral para dentro da área, Guéhi desviou de cabeça e Bellingham, que não vinha tendo uma grande exibição, acertou uma meia bicicleta, aos 49, para empatar e levar o jogo para a prorrogação.

Após Bellingham tirar um "coelho da cartola", a virada da Inglaterra parecia ser uma questão de tempo e ocorreu logo nos primeiro minutos. Eze pegou a sobra de Dúbravka e chutou torto, Toney escorou de cabeça e viu a bola chegar na testa de Harry Kane. Livre, o atacante não perdoou e fez 2 a 1.

Espanha x Geórgia: o jogo

No confronto entre a melhor equipe da primeira fase da Eurocopa e a principal surpresa do torneio, a Espanha sofreu no primeiro tempo, mas deslanchou no segundo para vencer a Geórgia por 4 a 1, em Colônia, e avançou às quartas de final. A equipe do técnico Luis de la Fuente terá pela frente a anfitriã Alemanha, na próxima sexta-feira, 5, às 13 horas (horário de Brasília), em Stuttgart.

Aos 17 minutos, na primeira investida ofensiva da Geórgia, Kakabadze puxou o contra-ataque pela direita e cruzou no meio da área para Kvaratskhelia. Le Normand tentou cortar com a barriga, mas mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Unai Simón, marcando contra.

Mamardashvili voltou a brilhar e espalmou tiros cruzados de Cucurella, aos 34 minutos, e de Nico Williams, aos 37. Na jogada seguinte, no entanto, após muita insistência, Rodri recebeu o passe de Nico Williams na meia-lua da grande área e bateu de canhota no canto esquerdo do goleiro, que desta vez não conseguiu segurar: 1 a 1.

Graças ao empate no final da primeira etapa, a Espanha voltou do intervalo mais tranquila e disposta a permanecer rondando a área adversária e trocando passes em busca de espaço, o que não impediu Kvaratskhelia de arriscar um chute do meio de campo e assustar o adiantado Unai Simón.

Aos 5, logo depois de obrigar Mamardashvili a praticar ótima defesa em cobrança de falta frontal ao gol, Yamal recebeu a bola no bico direito da grande área e levantou na segunda trave. Fabián Ruiz subiu, sem marcação, para cabecear para a rede e virar o placar.

Aos 29, um depois de Yamal ter seu tento anulado por impedimento, Nico Williams recebeu um lançamento de Fabián Ruiz do campo defensivo, avançou pela esquerda, driblou facilmente Gvelesiani e bateu forte, no alto, para marcar o terceiro da Fúria e minar qualquer reação da Geórgia.

Implacável, a Espanha continuou agressiva. Aos 37 minutos, após falha do sistema defensivo, Dani Olmo recebeu o passe na meia-lua e tocou no canto direito de Mamardashvili para anotar o quarto gol e mostrar por que sua equipe é uma das fortes candidatas ao título.