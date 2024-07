Floresta faz gol nos acréscimos, vence Caxias no PV e deixa Z-4 da Série C

Foto: Kely Fotógrafa / Floresta EC Com o resultado, a equipe cearense se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro

Em uma partida emocionante, o Floresta garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Caxias-RS, ontem, no estádio Presidente Vargas. Ícaro e Jean Silva marcaram para o Verdão, enquanto Ricardo Lima, contra, fez o gol gaúcho. O tento do triunfo saiu aos 51 minutos da segunda etapa, no instantes finais do duelo.

Com o resultado, a equipe cearense chega aos 9 pontos e, à espera dos outros resultados, deixa a zona de rebaixamento da Série C, ultrapassando CSA, Confiança e Náutico, que ainda jogam na 11ª rodada.

A partida começou com o Floresta tomando a iniciativa e abrindo o placar logo aos 8 minutos. Após Romarinho acertar o travessão, Buba tentou o rebote, mas o chute acabou batendo na mão de Mendes, resultando em um pênalti. Ícaro cobrou com precisão e colocou o Verdão na frente.

A equipe da casa continuou pressionando e criou várias chances, mas a falta de precisão na pontaria e a boa marcação do Caxias impediram que ampliasse a vantagem. A melhor oportunidade do time gaúcho no primeiro tempo veio no último lance, quando Peninha cobrou uma falta que obrigou o goleiro Luiz Daniel a fazer uma boa defesa.

Na segunda etapa, o Caxias voltou mais agressivo e conseguiu equilibrar o jogo. Aos 17, Álvaro arriscou de fora da área, levando perigo. Pouco depois, Wescley finalizou rasteiro, mas o goleiro Zé Carlos fez uma defesa crucial com os pés. A insistência visitante foi recompensada aos 27 minutos, quando Ricardo Lima, do Floresta, marcou contra ao tentar cortar um cruzamento de Vitor Feijão, empatando a partida.

O jogo se encaminhava para a igualdade até que, nos acréscimos, Jean Silva aproveitou uma sobra na área e finalizou para o fundo das redes, garantindo a vitória do Lobo por 2 a 1. O gol nos minutos finais foi um alívio para a equipe e os torcedores, que comemoraram a saída da zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Verdão respira um pouco mais aliviado na tabela. A expectativa agora é se afastar definitivamente da zona perigosa. Para isso, terá tempo para trabalhar, já que o próximo desafio será contra o São José-RS, na segunda-feira que vem, 8, às 20 horas, no estádio Francisco Novelletto.