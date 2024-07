Brasil encara Colômbia em duelo por liderança do Grupo D na Copa América

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Cearense Wendell deve ser titular do Brasil

Brasil e Colômbia fazem hoje o confronto mais esperado da fase de grupos da Copa América, às 22 horas (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Junto de Argentina e Uruguai, as seleções estão entre as melhores do torneio.

O duelo deve selar a classificação da equipe brasileira e definirá o líder do Grupo D, o que estabelece os jogos das quartas de final, contra os classificados do Grupo C.

Após a vitória diante do Paraguai e o atropelo colombiano contra Costa Rica, a situação ficou mais confortável para a equipe de Dorival Júnior. Um empate hoje já garante a classificação A possibilidade de perder a vaga depende, além de uma derrota, uma vitória costa-riquenha contra os paraguaios por mais de três gols de diferença. Ficar em primeiro lugar do grupo, entretanto, garante se livrar do Uruguai nas quartas.

O desempenho contra o Paraguai mostrou evolução. Não só pelo número de gols (4 a 1), mas por mais participação de Vinicius Júnior no jogo, além das entradas de Wendell e Savinho nos lugares de Arana e Raphinha, respectivamente.

Dorival não divulgou o time inicial e nem se será o mesmo que começou o jogo da segunda rodada. Considerando os dois amistosos pré-Copa América e as duas rodadas do torneio, Dorival já experimentou todos os jogadores de linha em situação de jogo.

Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Jr. estão pendurados com cartões amarelos. É especulada a saída de Paquetá para a entrada de um meia de mais marcação, como Douglas Luiz ou Ederson.

Em entrevista coletiva, Bruno Guimarães comentou a possibilidade de um time alternativo. Com bom humor, o meia fez um "pedido" ao treinador. "Dorival, se for poupar, já não me poupe porque eu quero jogar. Sou fominha para caramba, quero estar em campo. Se tomar o cartão pega para as quartas, então não sei o que vai acontecer."

Apesar de já ter a vaga garantida e ter mais probabilidade de acabar com a liderança no grupo, o time colombiano deve ter força máxima diante do Brasil. O treinador Néstor Lorenzo quer manter os 100% de aproveitamento.

Uma vitória contra o Brasil, repetindo o confronto das Eliminatórias em novembro do ano passado, faz o anímico do time ficar mais forte para o mata-mata. A Colômbia não perde desde fevereiro de 2022, com 25 jogos de invencibilidade.

Entretanto, o elenco também enfrenta riscos de suspensão em caso de cartões amarelos. Os pendurados são Jefferson Lerma, o palmeirense Richard Ríos e Jhon Córdoba. O técnico Lorenzo está disposto a arriscar para garantir a primeira posição. Em números, as seleções brasileira e colombiana apresentam semelhanças em criação de jogadas. O Brasil tem média de 10,5 finalizações nas duas primeiras rodadas, contra 7,5 da Colômbia.

Uma possível mudança da seleção colombiana passaria pelo ingresso do meia Quintero no onze inicial, para ocupar o meio de campo e permitir que James Rodríguez fique mais próximo do gol brasileiro. Ele ainda não marcou na Copa América, mas participou de gols colombianos e tem tido destaque junto dos companheiros, principalmente Luis Díaz, atacante do Liverpool.

Brasil x Colômbia

Brasil

4-3-3: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinicius Júnior. Téc: Dorival Júnior

Colômbia

4-2-3-1: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Téc: Néstor Lorenzo

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia-EUA

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN