Brasil fica no empate com Colômbia, fica em 2º e pega Uruguai nas quartas da Copa América

Foto: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Richard Ríos e Rodrygo disputam lance

O Brasil finalizou, na noite de ontem, a participação na fase de grupos da Copa América com uma apresentação questionável diante da Colômbia. No Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, as equipes empataram em 1 a 1. Os dois gols ocorreram ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, a seleção brasileira avança para as quartas de final na segunda colocação do Grupo D, com cinco pontos somados em três jogos. A equipe canarinho enfrentará o Uruguai em duelo no próximo sábado, 6, às 22 horas (de Brasília), em Las Vegas.

Com a necessidade de um resultado positivo, o Brasil iniciou o duelo na busca por oportunidades de gol e tentando impor pressão na equipe adversária, que reagia com uma intensa marcação. Os comandados por Dorival Júnior chegavam mais ao ataque, mas não conseguiam superar a barreira pelas laterais, de modo que o primeiro bom chute só ocorreu aos nove minutos, com uma tentativa de Bruno Guimarães que acabou indo para fora.

Antes disso, a Colômbia, em uma postura mais reativa, colocou uma bola na trave com James Rodríguez, aos sete minutos, mas o susto não abateu o Brasil, que seguiu se arriscando e buscando modos de superar a marcação. O "paredão" só foi ultrapassado por meio de uma cobrança de falta. Aos 11 minutos, na bola parada, Rapinha abriu o placar no Levi's Stadium, mas o tento feito não simbolizou sossego aos brasileiros.

Após o tento, ainda que precisando de um resultado positivo para definir em qual posição ficaria, o Brasil acabou abdicando de ter a bola, o que se mostrou perigoso frente a um adversário tão intenso. Com a posse, a Colômbia passou a assustar mais, marcou um gol que foi anulado, com Sánchez, de cabeça, e conseguiu deixar tudo igual no placar nos acréscimos, quando Muñoz, frente a um frágil sistema defensivo, balançou as redes do goleiro Alisson.

A seleção brasileira ainda foi para o vestiário na bronca e não só pela igualdade tomada, mas também por uma possível penalidade máxima não marcada em uma falta dentro da grande área, em cima de Vinicius Júnior.

No segundo tempo, o Brasil transpareceu ainda mais fragilidade. Além do inconstante sistema defensivo, não demonstrava criatividade no meio de campo, a ponto de nem sequer conseguir reter a bola.

Quando tinha oportunidades de chegar ao ataque, os comandados por Dorival Júnior perdiam a bola em tentativas de finalização que explodiam na defesa colombiana e, assim, o embate foi se desenhando cada vez mais por uma disputa infrutífera de bola no meio de campo.

O treinador brasileiro ainda fez algumas alterações tentando dar mais dinamismo, mas as entradas de Éderson, Douglas Luiz e até do atacante Endrick — restando dez minutos de partida — não deram para a tônica necessária para que o triunfo fosse alcançado, de modo que a única grande chance de gol nos 45 minutos finais foi executada pela Colômbia, que terminou a fase de grupos na liderança da chave D, com sete pontos.

Brasil 1x1 Colômbia



Brasil

4-3-3: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Éderson) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vinicius Júnior. Téc: Dorival Júnior

Colômbia

4-4-2: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Deiver (Johan Mojica); Lerma, Richard Ríos (Uribe), Jhon Arias e James Rodríguez (Carrascal); Luis Díaz (Sinisterra) e Córdoba (Rafael Borré). Téc: Nestor Lorenzo

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas-EUA

Data: 28/6/2024

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Alberto Ponte-VEN

Gols: 11min/1ºT - Raphinha (BRA); 47min/1ºT - Muñoz (COL)

Cartões amarelos: Vinicius Jr., João Gomes e Bruno Guimarães (BRA); Deiver e Lerma (COL)