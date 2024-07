Em bom momento, Fortaleza encara Vasco no RJ com foco no G-6 do Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Breno Lopes deve ser titular no ataque do Leão

O Fortaleza visita o Vasco hoje, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20 horas, pela 14ª rodada da Série A, visando dar continuidade à sequência positiva na competição: três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas.

Na oitava colocação, com 20 pontos, o Tricolor está a um do São Paulo, que abre o G-6 do Brasileirão. Caso vença, o Leão do Pici pode alcançar até a quinta posição, a depender de uma combinação de resultados. Para isso, precisará torcer por tropeços de Athletico-PR, São Paulo e Cruzeiro.

Diante do Vasco, Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do zagueiro Kuscevic, que integrou a seleção do Chile na Copa América, e do ponta-direita Marinho, recuperado de estiramento muscular. O goleiro Santos, ausente das últimas partidas após interesse de Corinthians e Santos, também voltou a ser relacionado. O volante Pedro Augusto, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, fica novamente à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o atacante Yago Pikachu, ex-Vasco, está suspenso e não poderá reencontrar o antigo clube. Os meio-campistas Zé Welison, Martínez e Calebe e os atacantes Pedro Rocha e Moisés seguem sob os cuidados do departamento médico.

Este será o terceiro encontro entre Leão do Pici e Gigante da Colina no ano. Anteriormente, dois empates, registrados nos duelos da terceira fase da Copa do Brasil, que culminou na eliminação nos pênaltis do Fortaleza. O volante Lucas Sasha, antes do embarque, na tarde de ontem, comentou sobre a postura que deverá ser adotada no embate.

"Lá é sempre um jogo difícil, jogar em São Januário, o Vasco cria forças lá, então estamos indo para mais um jogo difícil. Como eu disse, a gente crê em um bom momento nosso, estamos em ascensão, mas sabemos que vamos enfrentar uma equipe difícil", ponderou o camisa 88.



A equipe leonina, inclusive, busca a primeira vitória no Rio de Janeiro contra o Vasco. Em dez confrontos com mando de campo do Cruzmaltino, foram seis vitórias dos cariocas e quatro empates.

O histórico positivo pode contribuir com o Vasco, que busca, diante do Fortaleza, distanciar-se da zona de rebaixamento. Atualmente, ocupa a 16ª colocação, com 11 pontos. Ainda sem técnico, será comandado pelo interino Rafael Paiva.

A equipe carioca conquistou apenas uma vitória nas últimas oito partidas. Com Paiva à frente, são sete duelos, dois triunfos e três empates.

No empate contra o Botafogo, o zagueiro João Victor e o meio-campista Guilherme Estrella sentiram lesão e desfalcarão o Vasco contra o Fortaleza. David e Mateus Cocão, após cumprirem suspensão, voltam a ficar à disposição. Inclusive, o atacante, ex-atleta do Tricolor do Pici, deve ser titular.

Vasco x Fortaleza

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP e Payet (Mateus Cocão); Adson, David e Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Hércules, Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 3/7/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-VAR-Fifa/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook O POVO