Novo técnico do Ceará, Léo Condé fala sobre reforços, torcida e "herança" de Mancini

Foto: Gledson Jorge / Ceará SC Léo Condé assumiu o comando do Vovô

Novo treinador do Ceará, Léo Condé foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde de ontem, em Porangabuçu, ao lado do presidente João Paulo Silva, do diretor de futebol Haroldo Martins e do executivo de futebol Lucas Drubscky.

Na oportunidade, o novo comandante falou sobre a chegada de reforços para a sequência da Série B, enalteceu a torcida e se disse "orgulhoso" por trabalhar no Vovô.

Ciente das limitações financeiras do clube, o treinador preferiu não se alongar sobre contratações, diante do transfer ban sofrido pelo Alvinegro e da proximidade da abertura da janela de transferências, no próximo dia 10, mas garantiu que o assunto já está sendo debatido internamente.

"Em relação a reforços, estamos discutindo internamente. Lucas (Drubscky), João Paulo e o departamento de análise já me passaram alguns nomes, e, naturalmente, também vou trazer alguns nomes. Vou observar o elenco. Vamos tentar, de uma forma inteligente, reforçar o elenco, sim", disse.



Na última segunda-feira, 1º, o Vovô voltou a ser punido pela Fifa por dívida com o Yokohama FC, do Japão, pela compra de Saulo Mineiro e agora tenta regularizar a situação.



Já sobre a torcida, Condé foi enfático ao dizer que sabe da paixão dos alvinegros pelo time.

"Tive a oportunidade de jogar aqui algumas vezes contra o Ceará e sei o quanto a torcida é apaixonada. Eles cobram, mas incentivam bastante. A gente espera fazer uma grande parceria. No Vitória, ano passado, a gente criou uma sinergia muito grande da equipe com a torcida. Isso é uma construção. O Ceará é grande por conta da sua torcida", destacou

Em outro momento, o treinador, que assinou vínculo até o fim da Série B, prometeu um ambiente com "cobrança e confiança" ao elenco na sequência da competição nacional. A estreia dele no comando técnico da equipe será na próxima sexta-feira, 5, diante do Santos, no Castelão.

"Sou bem direto com eles (jogadores), é um ambiente de cobrança e responsabilidade. Todos aqui têm que ter seriedade. A gente procura passar confiança para os jogadores, o torcedor é passional e quer ganhar sempre", disse.