Com um a menos, Fortaleza perde para Vasco e desperdiça chance de encostar no G-6 da Série A

Foto: MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Leão foi batido pelo Cruzmaltino em São Januário

Com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, o Fortaleza foi derrotado pelo Vasco, na noite de ontem, por 2 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da Série A.



Embalado por bons quatro resultados recentes no Brasileirão, Vojvoda optou por ir a campo com um modelo de jogo mais comedido. Diante da ausência de Pikachu, abriu mão de um terceiro atacante — como havia utilizado nas vitórias contra Palmeiras e Juventude — e reforçou o meio-campo, com quatro atletas. A estratégia de anular a criação do Cruzmaltino tinha como contraponto, também, explorar a velocidade de Breno Lopes em lances de transição e ligações diretas.



Se pelo lado do Fortaleza existia o ânimo pelo momento positivo, no lado do Vasco o “embalo” vinha da arquibancada. Como de costume em jogos em São Januário, a torcida empurrou o time carioca, que começou a partida tendo maior controle da posse de bola e, consequentemente, rondando a área de João Ricardo, sobretudo com tentativas de cruzamentos para Vegetti.



Até os 38 minutos do primeiro tempo, a tônica era de equilíbrio. O Vasco teve boas oportunidades para abrir o placar, assim como o Fortaleza, com Breno Lopes, mas tanto João Ricardo como Léo Jardim prevaleceram e evitaram os tentos. O fator desequilibrante aconteceu aos 39, quando Hércules, em violento carrinho, parou contra-ataque puxado por Adson. O volante tricolor foi expulso com cartão vermelho direto pela falta.



Com um jogador a menos, a pressão no campo defensivo do Fortaleza aumentou. O Vasco cresceu de rendimento e, já nos acréscimos, aos 47, Mateus Carvalho, em forte chute rasteiro de fora da área, acertou o canto esquerdo de João Ricardo, que nada pôde fazer. O tento criou um contexto ainda mais complicado para Vojvoda arrumar os problemas no intervalo.



Os 15 minutos no vestiário, entretanto, não foram suficientes para reerguer o Fortaleza na partida. Apesar das tentativas, como as entradas de Marinho no lugar de Pochettino e Felipe Jonathan para substituir Pacheco, ambas com o intuito de fortalecer o ataque do Leão, o Vasco logo tratou de dar fim às esperanças do Tricolor de ensaiar uma reação no duelo.



Isso porque aos 17, após escanteio, Vegetti se desvencilhou da marcação de Brítez na área e apareceu livre entre os defensores do para cabecear. Bola na rede e segundo gol do Vasco. O novo tento dos donos da casa sacramentou a vitória. O Leão do Pici, sem força para reagir, sequer conseguiu incomodar Léo Jardim.



O revés, o terceiro fora de casa nos últimos quatro jogos — além de um empate —, encerrou a sequência de invencibilidade do Tricolor na Série A e freou a ascensão da equipe na tabela de classificação, que entrou em campo ontem aspirando o G-6, mas estacionou com 20 pontos. Na próxima rodada, recebe o lanterna Fluminense no Castelão.

Vasco 2x0 Fortaleza

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon (Robert Rojas), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Zé Gabriel), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson, David (Erick Marcus) e Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Kauan) e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Lucas Sasha (Rossetto), Pedro Augusto, Hércules e Pochettino (Marinho); Lucero (Kayzer) e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 3/7/2024

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

Gols: 47min/1ºT - Mateus Carvalho e 17min/2ºT - Vegetti

Cartões amarelos: Maicon, Hugo Moura, Lucas Piton e David (VAS); Lucero, Rossetto e Titi (FOR)

Cartão vermelho: Hércules (FOR)