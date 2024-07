Dorival analisa erros e projeta Brasil sem Vini Jr: "Hora de outros aparecerem"

Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Dorival está em início de trabalho na seleção

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, reconhece que a equipe deixou muito a desejar no empate com a Colômbia, na última terça-feira, 2, em Santa Clara, nos Estados Unidos. O treinador, porém, não enxerga a má atuação como um motivo de preocupação e vê o time em processo de crescimento.

Na análise de Dorival, o Brasil ainda é uma equipe em construção e enfrentou uma Colômbia que já se encontra num outro estágio, mais avançado. Por isso, ele crê que as oscilações na Copa América são "naturais".

"Nós tivemos complicações na nossa saída de bola. Eles adiantaram bem a marcação, têm um encaixe quase perfeito. Temos que entender isso. A análise era justamente essa, que teríamos muitas dificuldades. É um time que se conhece há um tempo. As repetições de treinos levaram eles a esse momento", avaliou o comandante.

Dorival admite as dificuldades, mas garante que o Brasil irá evoluir com o tempo. Ele busca repetir escalações e evita promover muitas mudanças justamente para que os jogadores construam mais entrosamento entre si.

"Acho que, em termos de entrega, não deixa de existir. Precisamos ter um equilíbrio entre setores. Isso demanda um pouco de tempo. Não vou mexer na estrutura total da equipe, não posso fazer isso, estou buscando a repetição. Essas oscilações são naturais. Eu sinto que, em muitos aspectos, a seleção evolui, em outros patina um pouco. É questão de tempo para alguns ajustes. As outras seleções também passaram por dificuldades", comentou.

O amargo empate até classificou o Brasil, mas o time ficou no segundo lugar do Grupo D. Portanto, enfrenta o Uruguai, líder do Grupo C, na próxima fase. E com um desfalque de peso: Vinícius Júnior.

O atacante, titular absoluto da seleção brasileira, estava pendurado e recebeu o cartão amarelo por atingir o rosto de James Rodríguez, ainda no início da partida. Dorival sabe que não será fácil substituir o craque do Real Madrid, mas vê oportunidade para "outros jogadores aparecerem" na ausência do camisa 7.

"É uma situação que aconteceu [a suspensão de Vini Jr.]. Era um jogo importante, não tinha como segurar ninguém. Nós queríamos o resultado. No primeiro lance, tivemos já o primeiro cartão do Vini, muito estranho o que se passou. Há pouco tempo, eu ouvi dizer que o Brasil tem que jogar sem protagonistas e esse é o instante. Não vamos ter o Vini, estamos sem o Neymar há algum tempo. Mas outros podem aparecer. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, mas o Uruguai sabe que terá um jogo difícil contra o Brasil", afirmou.

O próximo desafio do Brasil nesta Copa América está marcado para sábado, 6, quando enfrenta o Uruguai, a partir das 22 horas (de Brasília), em Las Vegas, pelas quartas de final da competição.