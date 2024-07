Mal como visitante, Fortaleza tem fator casa como fundamental em boa campanha na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Lateral Tinga é o capitão tricolor

Depois de um começo irregular na Série A do Brasileiro, entre altos e baixos, o Fortaleza conseguiu uma arrancada na competição. Apesar da campanha ruim longe de casa, o Tricolor tem aproveitado as oportunidades como mandante para pontuar na elite e se manter entre os dez primeiros colocados.

No último domingo, 30, contra o Juventude, o Leão se sobressaiu e venceu por 2 a 1. O resultado fez o time chegar a quatro vitórias consecutivas como mandante, numa invencibilidade que, no recorte geral da temporada, dura desde março.

O poderio na Arena Castelão e no Presidente Vargas pode ser fator fundamental para o clube alçar seus objetivos dentro da temporada. No entanto, é preciso buscar um equilíbrio, já que, quando sai de Fortaleza, o ímpeto não é o mesmo.

Fora dos seus domínios são três derrotas, dois empates e apenas um triunfo, ainda na primeira rodada, frente ao São Paulo, por 2 a 1. O aproveitamento, portanto, é de apenas 27% depois da derrota por 2 a 0 para o Vasco, quarta-feira, 3, em São Januário.

"Acho que foi determinante a expulsão (de Hércules), mas também considero que faltando tão pouco para o primeiro tempo cometemos um erro de posicionamento tático e o Vasco conseguiu abrir o placar a partir desse desajuste", disse Vojvoda, após o embate diante do Cruzmaltino.

Ao todo, em sete jogos do Brasileirão em casa, os comandados de Vojvoda ainda não sentiram o gosto amargo da derrota. São quatro triunfos (Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras e Juventude) e três empates (Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Botafogo), tendo 71% de aproveitamento. Além disso, foram 10 gols anotado, e apenas quatro sofridos.

Até o fim do turno, o time ainda terá mais três jogos ao lado do seu torcedor, visando aumentar esse retrospecto positivo, contra Fluminense, Vitória e Atlético-GO. O desafio diante do Tricolor das Laranjeiras será no próximo domingo, 7, às 16 horas, no Castelão.

O clube carioca, lanterna do Brasileirão, trocou de treinador recentemente em meio ao momento ruim: demitiu Fernando Diniz e contratou Mano Menezes, que estreou no empate em 1 a 1 com o Internacional, ontem.