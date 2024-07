Alcaraz sofre em jogo de cinco sets, mas vai às oitavas em Wimbledon

Foto: Glyn KIRK / AFP Carlos Alcaraz conquistou classificação às oitavas de final de Wimbledon

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz teve muito trabalho ontem para confirmar a sua classificação às oitavas de final. Em um jogo de quase quatro horas, o tenista espanhol derrotou Frances Tiafoe pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/2, 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

Alcaraz, número três do mundo, esteve perto de dar adeus à competição, estando atrás do placar por duas vezes, mas encontrou forças para se manter no jogo, buscar a reação e garantir o triunfo sobre o rival americano, atual 29º no ranking da ATP.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Concentrado na partida, Tiafoe obteve uma quebra no 11º game e administrou a vantagem para conseguir triunfar na primeira parcial, na quadra central. Determinado, Alcaraz não teve trabalho para empatar a partida. Impôs um 6 a 2 forçando bastante o seu saque e apostou na variação de golpes envolvendo Tiafoe com facilidade.

Porém, se enganou quem esperava um domínio completo do favorito a partir desse momento. Tiafoe foi preciso em suas tomadas de decisão, criou dificuldades para o adversário e, após uma quebra de serviço, voltou a liderar o confronto vencendo o terceiro set por 6/4.

Novamente em desvantagem, Alcaraz passou a sentir a pressão e o quarto set foi o mais equilibrado de todos. Só quando a disputa foi para o tie-break é que o espanhol conseguiu ser decisivo e deixar o duelo empatado em 2 sets a 2.

O susto de quase ter sido eliminado fez Alcaraz não dar chances para Tiafoe na parcial decisiva. Ele abriu uma vantagem de 5 a 1 sobre o americano que sentiu o ritmo do confronto. Com a vitória na mão, o espanhol não teve dificuldade para vencer o quinto set por 6 a 2 em 3h50min de partida.

Nas oitavas de final, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Brandon Nakashima, 65º do mundo, e o francês Ugo Humbert, 16º.

Dimitrov avança

Em mais um dia marcado pelo mau tempo em Londres, o búlgaro Grigor Dimitrov avançou sem maiores problemas, ontem, ao derrotar o francês Gael Monfils por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, confirmando a sua presença nas oitavas do torneio.

Quem também confirmou o seu favoritismo foi o americano Tommy Paul. O 13º do ranking não tomou conhecimento do seu adversário e superou Alexander Bublik por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2.