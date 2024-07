Fortaleza pode ter seis desfalques e dois retornos para partida contra Fluminense

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Matheus Rossetto pode ser titular do Leão

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá que fazer, mais uma vez, mudanças na equipe titular do Fortaleza para o próximo duelo, diante do Fluminense, amanhã, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A.

Para começar, o treinador argentino não terá a presença de Hércules, expulso no último confronto, contra outra equipe carioca, o Vasco. Sendo assim, o camisa 35, que vinha sendo figurinha carimbada na escalação inicial, dará lugar a outro meio-campista.

Para a vaga do jovem volante, o comandante tricolor tem algumas opções, como Matheus Rossetto, que retornou de lesão, Lucas Sasha e Kauan. Outras peças do setor, Martínez e Zé Welison estão no departamento médico e devem seguir como desfalques para o duelo tricolor.

Além dos volantes, o setor clínico tricolor conta com mais dois jogadores: os atacantes Moisés e Pedro Rocha. O meia Calebe, desfalque desde o jogo contra o Palmeiras, realiza processo de fortalecimento muscular. Quem também segue de fora é o meia Kervin Andrade, ainda com a Venezuela na Copa América.

Já o goleiro Santos deve estar à disposição novamente após ser baixa no jogo contra o Vasco devido a uma infecção respiratória. O atacante Yago Pikachu, que cumpriu suspensão automática diante do Cruzmaltino, também retorna e deve ser titular ao lado de Lucero e Breno Lopes.

O sistema defensivo também pode ter mudanças, já que Vojvoda tem mexido no lado esquerdo da zaga (Titi ou Cardona) de acordo com o adversário, além do recente retorno de Kuscevic da seleção do Chile. Bruno Pacheco e Felipe Jonatan também têm se revezado.

Desfalques do Fluminense

Do lado do Fluminense, o novo técnico Mano Menezes também terá diversos desfalques para a partida. O atual lanterna da Série A somou baixas na última rodada, contra o Internacional. O volante André e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão diante do Leão após terem recebido o terceiro cartão amarelo contra o Colorado.

Entre desfalques restantes estão outros cinco nomes: John Arias, que reforça a Colômbia na Copa América; além de Felipe Melo, Marquinhos, Lima e Manoel, todos por lesão.

O lateral Marcelo e o meia David Terans saíram de campo lesionados no penúltimo jogo contra o Grêmio e são dúvidas para o duelo contra o Fortaleza.

Com Lara Santos/Especial para O POVO