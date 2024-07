Brasil é derrotado nos pênaltis para o Uruguai e está eliminado da Copa América

Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Brasil e Uruguai se enfrentaram pelas quartas de final da Copa América 2024

O Brasil fez seu último jogo na Copa América 2024 na noite deste sábado, 6. A eliminação veio no estádio Allegiant, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A disputa contra o Uruguai foi decidida nos pênaltis após um jogo com o clima quente e intenso durante os noventa minutos.

Com o resultado, a seleção canarinho deixa a competição e a Celeste enfrentará a Colômbia para disputar a vaga na grande final.

No tempo regulamentar, nenhum gol foi marcado. Nas penalidades, Alisson até conseguiu defender uma das cobranças uruguaias, mas Militão e Douglas Luiz desperdiçaram suas cobranças pelo lado brasileiro e o resultado terminou em 4 a 2.

Uruguai x Brasil | O JOGO

Como esperado de um duelo sul-americano com nove taças de Copa do Mundo em campo, ainda mais em partida única valendo classificação para a semifinal da Copa América, o confronto entre as seleções Canarinho e Celeste contou com um clima quente desde o pontapé inicial. O roteiro já aprensentava um embate de muita intensidade e divididas duras.

Dorival Júnior escalou uma seleção brasileira desfalcada pelo seu principal jogador, Vinícius Júnior, escolhendo Endrick para a vaga. A sina inicial era de uma equipe que tentava sair jogando com passes curtos, mas sofria com a marcação alta do time de Bielsa.

Por sua vez, o Uruguai encontrava jogadas aéreas partindo do lado do campo. O Brasil sofreu para conseguir segurar o ataque aéreo uruguaio. Dessa forma surgiu a melhor chance celeste na primeira etapa, quando Darwin Núñez teve a chance de abrir o placar subindo sozinho, mas cabeceou para fora.

Logo na sequência, o Brasil respondeu com boa jogada de Raphinha, que parou no goleiro adversário. Contudo, o lance exibiu a nova ideia do Brasil no jogo: saídas diretas em velocidade para os atacantes. Nesse formato, Endrick foi muito participativo, ao lado de Raphinha, e não se escondeu, tanto nas tentativas ofensivas, como nas disputas pela bola. Em muitos momentos, o camisa nove foi caçado em campo.

O duelo no meio de campo era forte. O Brasil sofria para ganhar duelos contra um Uruguai bem posicionado e ligado no jogo. Pelos lados do campo, Raphinha deu trabalho a ponto de forçar Bielsa a trocar um dos laterais no intervalo para ajustar a marcação.

A equipe Uruguaia chegou a ficar com um jogador a menos, quando Nández foi expulso aos 29 minutos da segunda etapa. Após isso, o Brasil fez mudanças, mas não conseguiu chegar ao gol.

Com o tempo regulamentar zerado, a partida foi para as penalidades. Na ocasião, Alisson até pegou um dos pênaltis cobrados pelos uruguaios, mas o Brasil desperdiçou duas cobranças, com Militão e Douglas Luiz.

FICHA TÉCNICA: URUGUAI 0 (4)X(2) 0 BRASIL

Uruguai

4-3-3: Rochet; Nández, Ronald Araújo (Giménez), Mathías Olivera e Viña (Cáceres); Valverde, Ugarte e De la Cruz (Bentacur); Maxi Araújo, Darwin Núñez (Arrascaeta) e Pellistri (Varela). Téc: Marcelo Bielsa

Brasil

4-3-3: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Arana; João Gomes (Douglas Luiz), Bruno Guimarães (Evanilson) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha (Savinho), Endrick e Rodrygo (Martinelli). Téc: Dorival Júnior

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas-EUA

Data: 6/7/2024

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Guilhermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: Ugarte, De la Cruz (URU); Lucas Paquetá (BRA)

Cartão vermelho: Nández

Pênaltis convertidos: Valverde, Bentacur, Arrascaeta e Ugarte (URU); Andreas Pereira, Martinelli (BRA)

Pênaltis perdidos: Giménez (URU); Militão e Douglas Luiz (BRA)