Ferroviário perde para o Volta Redonda e fica a 2 pontos do Z4 da Série C

Foto: Lenilson Santos / Ferroviário Ferroviário perdeu por 2 a 0 para o Volta Redonda no estádio Presidente Vargas neste sábado, 6, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário amargou mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do líder Volta Redonda, o Tubarão da Barra perdeu por 2 a 0 no duelo realizado na noite deste sábado, 6, no estádio Presidente Vargas. Os gols da partida foram marcados por Henrique Silva e Matheus Lucas.

Mesmo jogando em casa, o Ferroviário não conseguiu se impor sobre o adversário carioca. Os comandados de Paulinho Kobayashi tentaram arriscar em bolas longas no início da partida, mas pecavam na falta de precisão.

Com isso, as chances mais claras surgiram justamente com o time visitante, que não demorou para balançar as redes. Após duas tentativas frustradas com PK, Henrique Silva abriu o placar para o Voltaço. Em um chute de fora da área, ele surpreendeu o goleiro Geaze, colocando os cariocas na frente.

O Ferroviário sentiu o golpe e só voltou a ameaçar aos 24 minutos, quando Marcelinho mandou por cima do gol de Jean Drosny. Com o jogo novamente controlado, o Volta Redonda avançou com PK, que encontrou Matheus Lucas dentro da área para ampliar a vantagem.

Com 2 a 0 no placar, as equipes saíram para o intervalo. Na etapa complementar, a partida ficou mais truncada, com muitas faltas de ambos os lados. Em duas delas, Henrique Silva foi punido com cartão amarelo, sendo expulso aos 35 minutos.

Embora estivesse com um homem a mais no restante do duelo, o Ferroviário não conseguiu ultrapassar a forte defesa do Volta Redonda, que retorna para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem. A equipe agora fica isolada na liderança da competição, com 27 pontos.

Já o Ferroviário continua estacionado na 13ª colocação da Série C do Brasileirão, com 11 pontos, apenas dois mais do que o Floresta, que abre a zona de rebaixamento. Todos os times que estão abaixo do Ferrão, inclusive, ainda jogam na rodada.

Vale lembrar que a última vitória do Ferroviário aconteceu em 1º de junho, contra o Londrina pela 7ª rodada. De lá para cá, perdeu para o Botafogo-PB, Athletic Club, Remo, além de ter empatado com a Ferroviária.

O próximo compromisso da equipe de Paulinho Kobayashi está marcado para daqui a duas semanas. No próximo dia 17, viaja para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Ypiranga pela 13ª rodada da competição nacional.