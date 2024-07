Fortaleza recebe Fluminense no Castelão para manter invencibilidade como mandante na Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Yago Pikachu no jogo Fortaleza x Vasco, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, contra o Fluminense, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando voltar a vencer para colar no G6 do Brasileirão. Há possibilidade, inclusive, do Leão entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores, caso Athletico-PR, RB Bragantino e Cruzeiro tropecem.

Além disso, o time cearense tem a oportunidade de manter a invencibilidade como mandante na Série A. Em sete partidas atuando em solo alencarino, o Fortaleza registra quatro vitórias e três empates, com dez gols marcados e apenas quatro sofridos. Dos 20 pontos no Brasileirão, 15 (75%) foram conquistados em duelos realizados na Arena Castelão ou no Estádio Presidente Vargas.

Diante do Tricolor das Laranjeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o desfalque do volante Hércules. Contra o Vasco, na derrota por 2 a 0, recebeu cartão vermelho e cumpre suspensão automática. Ao todo, são seis ausências para enfrentar o Fluminense, com Martínez, Zé Welison, Kervin Andrade, Moisés e Pedro Rocha completando a lista.

Quem retorna, após desfalcar o Fortaleza por cumprir a série de cartões, é o ponta-direita Yago Pikachu. O camisa 22, inclusive, deve iniciar como titular. O atleta, de 32 anos, é o vice-artilheiro do Tricolor do Pici no ano, com 11 gols.

A equipe carioca, por sua vez, segue em momento delicado no Brasileirão. Com Mano Menezes como substituto de Fernando Diniz, o Fluminense busca voltar a vencer na Série A após 11 jogos. O último triunfo aconteceu no dia 20 de abril, contra o Vasco. Desde então, foram oito derrotas e três empates.

Contra o Fortaleza, o Nense terá as ausências do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante André, por suspensão. Manoel, Felipe Melo, Lima, John Arias, Marquinhos e Lelê completam a lista de desfalques. Marcelo e David Terans são dúvidas.

Mano Menezes deve manter a base utilizada no empate por 1 a 1 contra o Internacional, com: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Guga ou Esquerdinha); Gabriel Pires (Felipe Andrade), Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano.

“Vamos jogo a jogo. Os jogos todos têm um caráter extremamente decisivo […] Vai ser difícil para gente e também vai passar a ser difícil para os outros”, disse Mano Menezes após a estreia contra o Internacional.

O encontro entre os tricolores será o 24° da história. O Fluminense venceu 11 vezes, o Fortaleza sete e em cinco oportunidades o embate terminou empatado. Em solo cearense, o histórico é equilibrado, com cinco triunfos para cada e dois empates.

Fortaleza x Fluminense | Ficha Técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Pedro Augusto, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense

4-4-2: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Guga ou Esquerdinha); Gabriel Pires (Felipe Andrade), Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza–CE

Data: 07/07/2024 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA)

Quarto Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Muniz (SP-FIFA)

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, Rádio O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook do O POVO