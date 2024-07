Com gol de Lucero, Fortaleza vence Fluminense no Castelão e cola no G-6 do Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza x Fluminense - 07.07.2024 | 15° rodada Campeonato Brasileiro | Arena Castelão

O Fortaleza venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, 7, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com gol de Juan Martín Lucero.

Com a vitória, o Leão do Pici iguala a pontuação do G-6 do Brasileirão. Com 23 pontos, ocupa a 7ª colocação. De quebra, o Tricolor de Aço amplia a sequência invicta como mandante: não perde há 15 partidas, desde 23 de março, registrando, no período, dez vitórias, sendo sete consecutivas, e cinco empates.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo na quinta-feira, 11, às 20 horas (de Brasília), contra o Flamengo. O duelo acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fortaleza 1 x 0 Fluminense | O JOGO

Escalado no 4-3-3, mas construindo no 3-5-2, o Fortaleza tinha fluidez no meio-campo e era orquestrado por Tomás Pochettino. O camisa 7 era responsável por acionar o setor ofensivo, principalmente com ligações buscando as infiltrações de Juan Martín Lucero e Yago Pikachu.

Aos 19 minutos, inclusive, o meio-campista argentino criou a melhor chance do primeiro tempo, após lançar Lucero entre os defensores. Cara a cara com Fábio, acabou adiantando a bola e perdendo o tempo da finalização, sendo travado pelo arqueiro.

A equipe cearense iniciava a marcação no campo ofensivo. Os atacantes pressionavam os defensores que, a base de passes curtos, buscavam avançar territorialmente. Quando conseguiam, os volantes tinham que interceptar o avanço e, a partir daí, iniciar a fase ofensiva do Fortaleza.

Quando queria acelerar o jogo, Breno Lopes era a válvula de escape. O ponta-esquerda, com característica de um para um, utilizava da individualidade para, também, municiar Lucero a partir de cruzamentos, seja rasteiro ou pelo alto.

O Fluminense, por sua vez, adotava uma postura mais conservadora. Até tinha a posse da bola, mas buscava variar o corredor para envolver o Fortaleza. Sem espaço para penetrar na área, os atletas optavam por arremates de média-longa distância para tentar assustar João Ricardo. Ganso e Aleksander foram os responsáveis pelas finalizações ao gol do Tricolor das Laranjeiras na etapa inicial.

Nos acréscimos, Breno Lopes recebeu na esquerda, cortou para dentro e finalizou. O goleiro Fábio triscou na bola para salvar o Fluminense.

O roteiro da partida se repetiu no segundo tempo: o Fluminense tinha mais posse, mas o Fortaleza é quem chegava com perigo. Aos 4 minutos, Sasha acionou Breno Lopes na pequena área, mas o ponta-esquerda do Leão mandou por cima do gol de Fábio.

Se na etapa inicial Lucero havia desperdiçado uma oportunidade clara, aos 10 do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Pochettino, cabeceou no canto para abrir o marcador para o Fortaleza.

Precisando buscar o resultado, Mano Menezes promoveu alterações para melhorar, principalmente, o setor ofensivo do Fluminense: Kauã Elias e Lucumi entraram, dando nova dinâmica ao time carioca.

Porém, quem seguia chegando com perigo era o Fortaleza. Aos 28, Marinho cobrou falta, mas parou em Fábio. A pressão imposta pelo Tricolor do Pici persistiu, assim como a solidez defensiva, que resultou em mais três pontos conquistados na Série A.

Fortaleza 1 x 0 Fluminense | Ficha Técnica

Fortaleza:

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes (Marinho) e Juan Martín Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense:

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga (Esquerdinha); Matheus Martinelli (Felipe Andrade), Alexsander e Ganso (Renato Augusto); Marquinhos, Keno (Lucumi) e John Kennedy (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza–CE

Data: 07/07/2024 (domingo)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA)

Quarto Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Muniz (SP-FIFA)

Gols: Juan Martín Lucero (10'2°T)

Cartões amarelos: Tomás Pochettino (Fortaleza) | Kauã Elias (Fluminense)

Cartões vermelhos: N/A