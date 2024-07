Floresta enfrenta o São José no Rio Grande do Sul para fugir do Z4 na Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Verdão da Vila é a equipe que abre a zona de rebaixamento da terceira divisão do futebol nacional

Em busca de sair da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta encara o São José-RS nesta segunda-feira, 8, às 20 horas, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A partida, válida pela 12ª rodada da competição, será crucial para as duas equipes que brigam para permanecer na Terceirona.

O Floresta vem de uma vitória, mas apresenta um desempenho ruim no quadro geral da competição. Hoje ocupa a 18ª posição na tabela, com apenas nove pontos conquistados em 11 jogos. Já o São José-RS é o lanterna e também está na luta contra o rebaixamento – está na 20ª colocação com quatro pontos.

Em caso de vitória contra o time do Rio Grande do Sul, os cearenses deixarão a zona de rebaixamento da Série C e assumirão a 14ª posição.

Do outro lado, o São José-RS também tem muito interesse no duelo, uma vez que em dez partidas só tem uma vitória e um empate – além de oito derrotas. Com a lanterna do torneio, precisa da vitória para esboçar uma reação na competição.

A partida entre Floresta e São José-RS terá transmissão em tempo real pelo site da Federação Cearense de Futebol (FCF) e pelas redes sociais dos dois clubes.