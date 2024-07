Léo Condé fará ajustes no Ceará para buscar primeira vitória diante do Paysandu

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Condé não terá Lourenço diante do Paysandu

A estreia de Léo Condé no comando técnico do Ceará já apresentou algumas valências que devem permanecer e ditar a forma de jogar do Vovô no restante da Série B. Contudo, o Alvinegro saiu derrotado para o Santos e deve ter mudanças para o segundo jogo com a nova comissão.

Contra o Santos, em duelo que ocorreu na última sexta-feira, 5, a equipe cearense teve vantagem numérica durante quase todo o segundo tempo do confronto, na Arena Castelão, após a expulsão de Rodrigo Ferreira. Ainda assim, mesmo quantificando seu ataque, não conseguiu chegar ao gol empate e foi derrotado por 1 a 0.

Para enfrentar o Paysandu nesta sexta-feira, 12, dessa vez longe de seus domínios, em jogo que marca a 15° rodada do certame nacional, Condé não terá o meio-campista Lourenço, suspenso por completar a série de três cartões amarelos. A importante peça central deve ser substituída por Jean Irmer, fazendo com que o time tenha uma formatação de maior contenção.

Titulares contra o Santos, De Lucca e Mugni devem completar a trinca com Irmer. As opções de variação no meio de campo estão em baixa no Vovô neste momento: o volante Richardson, que seria uma alternativa, segue como desfalque por uma fascite plantar bilateral. Recalde, que transitou entre o meio e o ataque com Mancini, ainda é dúvida por se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita.

O meia Guilherme Castilho ainda deve estar disponível para o jogo, mas vive expectativa de acerto com o Juventude-RS e deve deixar o Ceará, por empréstimo, nos próximos dias. Vale lembrar que a janela abre no dia 10 deste mês, nesta quarta-feira.

Em seu primeiro jogo, no setor ofensivo, Condé alternou entre Saulo e Aylon como atacante centralizado. Para enfrentar o Paysandu, a comissão aguarda a liberação do atacante Barceló pelo departamento médico, posto que se recupera de uma lesão muscular no adutor direito.

Em seus trabalhos anteriores, o treinador costumava utilizar centroavantes mais fixos, que tem boa efetividade na bola aérea. Por isso, o camisa 31 do Vovô, que lidera a artilharia da equipe na competição ao lado de Saulo Mineiro, deve disputar posição quando estiver apto.

Na defesa, David Ricardo sofreu um choque de cabeça no último jogo, mas já teve alta médica e segue o protocolo de concussão, sob rotina de repouso e observação. O atleta deve ser liberado até o compromisso desta sexta-feira.