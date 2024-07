Com gramado desgastado, Castelão terá dez dias sem jogos e passará por replantio

Foto: Alessandro Oliveira / O POVO Gramado da Arena Castelão tem sido alvo de repetidas críticas ao longo de 2024

O gramado da Arena Castelão voltou a ser alvo de críticas no último domingo, 7, no duelo entre Fortaleza e Fluminense, pela 15ª rodada da Série A. A região próxima a um dos gols, na grande área, localizada no setor Norte do estádio, estava desgastada e com areia visível.

O POVO apurou que a manutenção do campo teve início ontem, com a retirada da parte desgastada para o replantio, aproveitando o período de dez dias sem jogos.

O Fortaleza não tem a intenção de solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de local para os duelos contra Vitória e Atlético-GO, nos dias 17 e 21 deste mês. Já o Ceará voltará a atuar no Gigante da Boa Vista no próximo dia 25, diante do Botafogo-SP.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Leão, criticou o estado do campo, pontuando a necessidade de um campo à altura para que o elenco apresente o futebol que o torcedor espera.



“Queremos 35 mil, 40 mil pessoas nos nossos próximos jogos. Mas os torcedores merecem um gramado bom para que o jogo seja de alto nível, que o time possa corresponder”, disse o treinador.

O duelo entre Fortaleza e Fluminense foi o 40º no Castelão em 2024, sendo 23 do Tricolor do Pici, 16 do Ceará e um do Maracanã. O estádio recebeu partidas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da Série B e da Série A.