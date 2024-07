Floresta empata sem gols com o São José no RS e fica fora do Z-4 da Série C

Foto: Kely Pereira/Floresta EC São José e Floresta empataram em 0 a 0 nesta segunda-feira, 8, pela Série C

O Floresta ficou no empate sem gols com o São José-RS, na noite de ontem, em Porto Alegre (RS). No Estádio Francisco Novelletto, o Lobo da Vila somou um ponto em partida válida pela 12ª rodada da Série C.

Jogando em seus domínios, o time gaúcho iniciou a partida com melhor desempenho, mas não conseguiu assustar a defesa alviverde. Aos 13, até chegou a criar boa chance com Émerson, em chute de fora da área, mas Luiz Daniel, goleiro do Floresta, foi bem no lance e defendeu.

Após os 20 minutos, a equipe da Vila Manoel Sátiro conseguiu equilibrar o nível do confronto e controlou mais a posse da bola, apesar de também não criar oportunidades claras de gol. Em rara chance, Buba finalizou de fora da área, mas Fábio Rampi evitou o tento alviverde. Com baixo rendimento ofensivo, os times seguiram com o mesmo ritmo até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, ambos os técnicos fizeram modificações visando maior produção ofensiva e a partida ficou mais movimentada em comparação à etapa inicial. Aos 10, o Floresta chegou perto com Romarinho, que finalizou de dentro da área e viu o arqueiro adversário defender mais uma.

Dez minutos depois, o São José respondeu com René, que, na pequena área, cabeceou por cima do gol. Já no fim, Edinho recebeu e finalizou, mas Luiz Daniel fez outra boa defesa. Nos acréscimos, o Zeca ainda chegou perto de marcar com Pará, mas a bola por cima mais uma vez.



Com o resultado, o Verdão deixou a zona de rebaixamento da Terceirona e agora é o 16º colocado na tabela de classificação, com dez pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 14, diante do CSA, fora de casa.