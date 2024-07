Garçom e artilheiro: dupla Pochettino e Lucero tem sido decisiva para o Fortaleza em 2024

Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP Pochettino e Lucero têm se destacado com a camisa do Leão

O setor ofensivo do Fortaleza em 2024 tem sido liderado por uma dupla que fala espanhol e tem se comunicado muito bem dentro das quatro linhas brasileiras. Os argentinos Juan Martín Lucero e Tomás Pochettino já acumulam 38 participações diretas em gols na atual temporada e têm batido os próprios recordes individuais nas carreiras.

Ao todo, Pochettino já contribuiu com 11 assistências na temporada, sendo quatro delas para Lucero, e balançou as redes em três oportunidades. Por sua vez, o centroavante chegou a 20 gols no ano ao marcar o tento da vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, no último domingo, 7, após escanteio cobrado pelo camisa 7.

Durante sua carreira, o máximo de gols registrados pelo camisa 9 em uma temporada havia sido 24, obtidos em 2022 e 2023, por Colo-Colo, do Chile, e Fortaleza, respectivamente. Com isso, o centroavante tem grandes chances de superar a fase mais artilheira da carreira. No ano, ao todo, disputou 40 partidas e participou de 24 dos 74 gols (32%) do Fortaleza.

Vale lembrar que, até o final do ano, o Tricolor do Pici terá, no mínimo, mais 26 partidas. Desta forma, como titular absoluto e sem histórico de lesões, Lucero tem folga para superar a marca, principalmente se mantiver a média.



O Castelão parece potencializar o camisa 9 do escrete vermelho-azul-e-branco, que balançou as redes por seis vezes nos últimos cinco jogos do Leão em seus domínios.

No meio de campo, Pochettino também coleciona boas marcas: na partida contra o Fluminense, o armador igualou o recorde de passes decisivos em um único jogo de Campeonato Brasileiro. Apontado pelo site SofaScore, o dado exibe as jogadas que terminaram em assistência, pré-assistência ou lance perigoso.

Mesmo com a vitória magra sobre o Tricolor das Laranjeiras, o meia argentino registrou dez passes-chaves, sendo que um deles culminou em gol de "El Gato". Em 2024, Pochettino já registra sua melhor marca de assistências (11) em uma única temporada.

O estilo reativo de Vojvoda tem aumentado a participação da dupla. Em 2024, o Fortaleza é a equipe que mais cria chances de gol com contra-ataques. Com o bom encaixe para buscar tal estilo de jogo, o camisa 7 lidera o ranking de grandes chances criadas da competição, ainda que o Tricolor registre a pior posse de bola da Série A.

Da mesma forma, por mais que o Fortaleza seja o time com mais chances claras desperdiçadas na atual edição, Lucero segue na luta pela artilharia. Com seis gols marcados no torneio nacional, o camisa 9 tricolor fica atrás apenas de Pedro, do Flamengo.

Juventude x Fortaleza pelo Brasileiro Feminino A2 é adiado devido à neblina

A vaga pelo acesso à elite nacional feminina disputada por Juventude e Fortaleza será decidida apenas hoje. O confronto entre as duas equipes, ontem, no Alfredo Jaconi, foi suspenso aos 26 minutos do segundo tempo, com o placar de 2 a 2, em função da densa neblina que tomou conta do campo. A partida será concluída hoje à tarde.

Além do desafio climático, marcado pela temperatura de 4ºC em Caxias do Sul, o Fortaleza também tinha, dentro de campo, uma missão complicada. Pela derrota no primeiro jogo, as Leoas foram para a partida com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para garantir o acesso, mas o início do confronto não foi nada bom.

Logo com um minuto de jogo, o Fortaleza cometeu pênalti em lance de ataque do Juventude pelo lado direito. Kety, com categoria, deslocou a goleira Renata na cobrança, abriu o placar e aumentou a vantagem do time gaúcho no embate. O Jaconero chegou a ampliar aos 27 minutos, com Thalita.

Apesar do contexto totalmente desfavorável, o Fortaleza não desistiu. Logo após o segundo gol sofrido, as Leoas reagiram e diminuíram o placar com Natália, aos 28 minutos. O tento foi fundamental para manter as esperanças pela classificação. No segundo tempo, a equipe cearense cresceu de produção e passou a se impor. O bom momento resultou no empate aos 18 minutos, com Bea, de pênalti.