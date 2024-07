Ceará tem chance de melhorar como visitante na Série B e encurtar distância para o G-4

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Saulo Mineiro é titular no ataque alvinegro

O treinador Léo Condé trouxe, em sua chegada ao Ceará, uma missão clara: tornar o Vovô mais consistente na Série B. Na competição, o Alvinegro de Porangabuçu sofre com a “gangorra” de bons e péssimos jogos, o que tem prejudicado a campanha. Para isso, um ajuste importante precisa ser feito, que é melhorar o desempenho fora de casa.

Após a derrota para o Santos na Arena Castelão, que marcou a estreia de Condé, o Ceará terá as próximas duas partidas na Segundona longe de Fortaleza — ambas confrontos diretos na tabela, já que o Paysandu pode ultrapassar o Vovô em caso de vitória e o Avaí é concorrente pelo G-4. O aproveitamento como visitante, entretanto, não tem sido bom.

Em seis embates em outros domínios, o Alvinegro amargou quatro derrotas, empatou uma vez e venceu um único duelo, contra o Novorizontino, nesta que foi uma das melhores atuações no torneio — na época sob comando de Vagner Mancini. Isso significa que o Vovô possui apenas 22% de aproveitamento, figurando como o 12º melhor desempenho da Série B. Neste recorte, sofreu dez gols e marcou oito.

Além dessa questão como visitante, vencer os próximos duelos representa também diminuir a distância para a zona de acesso à Primeira Divisão, principal objetivo do clube na temporada. No atual contexto da classificação, o escrete preto-e-branco figura com 19 pontos, quatro a menos que o Sport, que abre o G-4 — mas que ainda possui um jogo a cumprir em relação ao time de Porangabuçu.

Diferentemente do embate contra o Santos, para o qual teve poucos dias de preparação, Léo Condé ganhou um alívio no calendário para o duelo diante do Paysandu. A semana livre proporciona ao treinador um espaço para trabalhar aspectos táticos de forma mais profunda, assim como realizar correções necessárias de problemas que ficaram perceptíveis no revés para o Peixe.

“Competição muito difícil e equilibrada, está muito forte. Vai ser difícil para todas as equipes. O principal de tudo é saber daquilo que temos controle, de treinamento, mobilização de atletas e ir passo a passo, sempre buscando evolução a cada jogo, porque uma maratona (de jogos). Quem conseguir ser mais consistente, mais persistente ao longo da competição, é quem vai conseguir chegar no final numa condição melhor”, avaliou o comandante.

A partida acontece na próxima sexta-feira, 12, às 21h30min, na Curuzu, em Belém (PA). Para o duelo, Condé não contará com Lourenço, suspenso, e deve escalar Jean Irmer na composição do meio-campo ao lado de De Lucca e Lucas Mugni. Existe a expectativa de que Barceló, artilheiro do Alvinegro na Série B, fique apto para atuar, o que aumentaria as opções no ataque.



Fluminense-PI vai à Justiça e cobra Ceará por dívida da venda de David Ricardo

O presidente do Fluminense-PI, Rossini de Sousa Lima, confirmou que o clube piauiense está cobrando judicialmente o Ceará pelo atraso de parcelas no pagamento da negociação do zagueiro David Ricardo. O Alvinegro firmou acordo para compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 700 mil, mas não quitou o montante.

De acordo com o processo, ao qual O POVO teve acesso, o Ceará chegou a pagar as primeiras duas parcelas, ambas no valor de R$ 150 mil, tendo a segunda acréscimo de juros de R$ 847,17 devido a atraso no pagamento da primeira. Restariam, portanto, outros dois pagamentos de R$ 200 mil cada, que não foram efetuados pelo Alvinegro.

Agora, com juros e multa, o Fluminense-PI cobra R$ 412 mil do clube de Porangabuçu, que mantém conversas com dirigentes da equipe piauiense em busca de um acordo, o que poderia envolver um novo parcelamento e novas datas para quitar o débito.

“A gente deu muito prazo, fomos muito benevolentes, vamos dizer assim, com essa história toda. Então o jeito foi fazermos isso (entrar com a ação judicial). Não tinha mais nenhum tipo de situação para recorrermos senão essa”, afirmou Rossini de Sousa Lima ao O POVO.

O Ceará tem convivido com problemas financeiros desde o ano passado. O Floresta, por exemplo, também acionou a Justiça por dívida envolvendo o zagueiro Marcos Victor. Além disso, o clube sofreu transfer ban por débito com o Yokohama FC, do Japão, e precisou firmar novo acordo com o Atlético-MG pela compra de Guilherme Castilho.

David Ricardo atrai interesse

No Ceará desde o final da temporada 2022, o jovem zagueiro de 22 anos teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Vovô em um primeiro acordo naquele ano. Nesta temporada, após o título estadual, o Alvinegro comprou mais 40% dos direitos pertencentes ao Fluminense-PI, clube o que revelou.

A movimentação para adquirir mais porcentagem se deu, principalmente, para se proteger do interesse de clubes nacionais e internacionais em David Ricardo, que já chegou a receber sondagens.