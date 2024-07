Ferroviário avança em movimento por SAF e aguarda proposta de grupo português

Foto: FÁBIO LIMA Ferrão pode adotar novo modelo de gestão no futebol

Em busca de maior estabilidade financeira para as próximas temporadas, o Ferroviário tem buscado se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme apurou O POVO. O movimento parte de uma decisão unânime entre os membros da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e já há conversas em andamento com investidores estrangeiros.

No último sábado, 6, o Tubarão teve uma reunião considerada promissora pelos dirigentes, com um grupo de sócios portugueses de uma empresa que tem experiência na gestão de clubes em Portugal, e aguarda uma proposta oficial ainda nesta semana. No país lusitano, o modelo de gestão é chamado de SAD, a Sociedade Anônima Desportiva.

Os valores para a eventual venda coral ainda não foram definidos, mas o grupo já prepara o documento que será enviado à equipe da Barra do Ceará nos próximos dias. Internamente, a movimentação é vista como uma forma de aumentar a competitividade esportiva do Tubarão, tendo maior poder de investimento. Mesmo que o Conselho aprove a proposta, o Ferroviário levará a decisão para uma Assembleia Geral com os sócios.

Caso a oferta final seja vista com bons olhos, a Assembleia será convocada e reunirá os associados do escrete coral. O estatuto do Ferroviário permite a participação de sócios-proprietários e sócios-torcedores com, no mínimo, três anos ininterruptos de contribuição. O momento teria uma logística parecida com a das eleições do clube.

Mesmo com o bicampeonato nacional da Série D, (2021 e 2023), os membros da diretoria coral ainda percebem uma situação de “gangorra”, sem conseguir se manter estável em divisões superiores do Campeonato Brasileiro.

No momento, por exemplo, o Ferrão está mais próximo da zona de rebaixamento da Terceirona, ainda com esperança de chegar ao G-8 e brigar pelo acesso para a Série B. Ainda assim, há dúvida em relação ao rendimento que teria no ano seguinte, na disputa da Série B.



Desta forma, o movimento é visto como “prioritário” e “sem volta” internamente, mas as opções são analisadas com cautela, pois há o entendimento de que a decisão será de grande impacto para o futuro do Ferroviário.

"A SAF é a cereja do bolo de qualquer clube e no Ferroviário já está sendo pensado. É uma parte que cabe mais ao Conselho Deliberativo e eles já estão montando comissões para analisar formas de SAF. Visualizamos os modelos de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, mas eram clubes que estavam quase falidos. Não é o caso do Ferroviário", explicou o presidente Aderson Maia Júnior, em dezembro de 2023, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN.