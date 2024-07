Fortaleza empata com Juventude e não conquista acesso à elite do Brasileiro Feminino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Juventude e Fortaleza duelaram pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Pelo terceiro ano consecutivo, o Fortaleza bateu na trave no mata-mata e não conseguiu o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. No complemento do duelo diante do Juventude, ontem, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), as Leoas empataram por 2 a 2 e foram eliminadas.

No confronto de ida, o Juventude havia vencido por 1 a 0 no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, com gol de Thalita. Sendo assim, as Leoas precisariam vencer por dois gols de diferença para conquistar o acesso. Caso a vitória acontecesse por um gol de diferença, a decisão iria para os pênaltis.

No embate decisivo, iniciado na segunda-feira, 8, e finalizado ontem, a equipe gaúcha conseguiu abrir 2 a 0, com Kety e Thalita. As Leoas reagiram e empataram, com gols de Natália e Bea. Porém, devido à neblina, a partida precisou ser interrompida aos 26 minutos do segundo tempo.

O jogo foi retomado na tarde de ontem, com o Juventude conseguindo segurar o resultado. Os minutos finais ainda foram disputados novamente sob neblina, mas sem causar impacto à continuação da partida.

Esta é a quarta vez que o Fortaleza alcança o mata-mata de acesso, mas bate na trave e é eliminado. Entre 2020 e 2023, à exceção de 2021, perdeu para Bahia, Real Ariquemes–RO e América-MG. Em 2021, o clube cearense caiu na segunda fase para o Cresspom-DF.