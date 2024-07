Vitória diante do Flamengo no Maracanã pode colocar o Fortaleza no G-6 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Breno Lopes se firmou no setor ofensivo do Leão

Vivendo um bom momento na temporada, o Fortaleza terá mais um compromisso importante amanhã, diante do Flamengo, no Maracanã, às 20 horas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relevância do duelo é tanta que, em caso de vitória, o time tricolor pode até entrar no G-6 da competição, zona de classificação à Copa Libertadores.

Oitavo colocado, com 23 pontos somados, o Leão está a dois pontos do Athletico-PR, atual sexto lugar. Portanto, caso queira entrar na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano, terá que vencer o time carioca e ainda torcer por dois tropeços na rodada.

O primeiro deles é no jogo entre Athletico e Bahia — em que uma derrota paranaense seria favorável ao Fortaleza —, que também será disputada amanhã. A bola vai rolar em Curitiba às 19 horas, ou seja, o Tricolor do Pici vai ter conhecimento do resultado já no intervalo da sua partida.

O outro duelo em que os comandados de Vojvoda ficarão ligados acontece hoje, às 18h30min, entre Grêmio e Cruzeiro. Na ocasião, um empate ou uma derrota da Raposa são interessantes para os tricolores, já que o clube mineiro é o sétimo colocado e tem a mesma pontuação do Leão — leva vantagem no número de triunfos.

Portanto, ciente do cenário, o Leão almeja levar a melhor sobre o Flamengo em pleno Maracanã e, para isso, apega-se ao bom rendimento do setor ofensivo nas últimas partidas. Titular na ponta esquerda, Breno Lopes projetou o duelo e deixou clara a intenção da equipe.

“Temos a chance de tirar pontos do Flamengo. Será um jogaço. Sabemos da qualidade do nosso oponente, mas tudo pode acontecer dentro das quatro linhas. O Cuiabá mostrou isso na rodada passada contra o próprio Flamengo”, destacou o jogador, referindo-se ao empate do Dourado com o Rubro-Negro.



Para conquistar o objetivo, porém, o Fortaleza terá que superar um bom retrospecto do time comandado por Tite como mandante neste ano. O Rubro-Negro defende uma invencibilidade de oito partidas sem derrotas atuando em casa. As partidas englobam Série A, Copa do Brasil e Libertadores.

A última — e única — derrota do Flamengo como mandante aconteceu no dia 28 de abril, contra o Botafogo. Desde então, emplacou sete vitórias e um empate. O confronto de amanhã, no Rio de Janeiro, será o sexto desde o retorno da equipe cearense à elite nacional, em 2019. Ao todo, foram quatro vitórias do Rubro-Negro e uma do Leão do Pici no período.