Ceará vê fim do transfer ban e define prioridades no mercado da bola; saiba posições

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Léo Condé (esq.) e Lucas Drubscky (dir). buscam reforços

O transfer ban — impedimento de registrar novos jogoadores — aplicado ao Ceará devido à dívida pela compra de Saulo Mineiro, na negociação com o Yokohama FC, do Japão, foi retirado ontem após o pagamento da parcela de 206 mil dólares (R$ 1,12 milhão na cotação atual) — valor referente à segunda parcela da transferência.



O Vovô quitou o débito da dívida com o time japonês na última segunda-feira, 8, e já esperava que a punição fosse retirada pela Fifa nos dias subsequentes, sem prejuízos para contratar novas peças para o elenco de Léo Condé.

Protocolada no dia 26 de junho, a punição teria validade de um ano e meio, ou seja, por três janelas. Com a situação resolvida, o Alvinegro de Porangabuçu fica livre para se reforçar para o restante da Série B já nesta janela de transferências, que teve início ontem.



O departamento de futebol do clube, inclusive, já definiu a lista de prioridades para reforçar o elenco. O POVO apurou que o Vovô trabalha para contratar até cinco atletas.



Entre eles está o ponta-direita Lucas Rian, que pertence ao Matsumoto Yamaga, do Japão, e se destacou no Confiança pela Série C. Apesar da chegada do atacante, o Alvinegro deve buscar um outro atleta que também atue pelo lado direito do setor ofensivo.



Em paralelo ao ataque, o Vovô planeja anunciar reforços na defesa. Um zagueiro deve ser contratado para substituir Jonathan, negociado com o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões. O Vovô, que tinha 90% dos direitos econômicos, permaneceu com 10% visando uma futura venda e recebeu R$ 5 milhões à vista. Os outros R$ 3,25 milhões foram parcelados.

Devido à saída de Guilherme Castilho, emprestado para o Juventude-RS, a equipe cearense também busca um meio-campista para disputar posição com Lucas Mugni, Jorge Recalde e Lourenço. Outro que deixou o Ceará foi Janderson, que defenderá o Atlético-GO no restante do ano.



Há ainda a possibilidade de um quinto atleta chegar ao clube, a depender da saída de algum jogador do atual elenco. Um dos principais pedidos dos torcedores é a chegada de um novo lateral-direito, situação que deve ocorrer apenas caso Raí Ramos ou Rafael Ramos deixem Porangabuçu.

Com informações de João Vitor Umbelino e Lucas Silva