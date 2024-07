Fortaleza encara o Flamengo no Maracanã de olho no G-6 do Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Hércules é titular no meio-campo do Leão

Em busca de melhorar a campanha fora de casa na elite nacional, o Fortaleza viaja até o Rio de Janeiro, onde hoje enfrenta o Flamengo, às 20 horas, no Maracanã, pela 16ª rodada da Série A.

Em seis confrontos realizados longe da capital cearense na atual edição da competição nacional, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu apenas um, contra o São Paulo, ainda na primeira rodada, em abril. De lá para cá, são dois empates (Corinthians e Atlético-MG) e três derrotas (Bahia, Cuiabá e Vasco).

O duelo frente ao Rubro-Negro é o último da sequência de três embates contra equipes cariocas. O saldo, até o momento, é de 50%: perdeu para o Vasco, por 2 a 0, em São Januário; e, na rodada passada, bateu o Fluminense, por 1 a 0, na Arena Castelão.

Um triunfo diante do Fla poderá deixar o Tricolor encostado no G-6 da competição. Atualmente, o time é o oitavo colocado, com 23 pontos. O resultado positivo levaria aos 26 — mesma pontuação do Cruzeiro, que está na sexta posição, mas a Raposa leva vantagem no número de vitórias.

Além da dificuldade do duelo — o Rubro-Negro é líder do certame —, Vojvoda seguirá com uma lista considerável de desfalques. O volante Martínez está com um estiramento ligamentar colateral medial no joelho direito. Calebe segue em processo de fortalecimento muscular. Zé Welison sofreu estiramento muscular na coxa esquerda, e Pedro Rocha também segue sob os cuidados do departamento médico.

Por outro lado, o zagueiro Kuscevic volta a estar apto para jogar. Quem também estará à disposição e deverá ser titular é o atacante Breno Lopes. O camisa 26, que é líder em dribles pelo Leão do Pici na competição, relembrou o retrospecto diante de times do Rio de Janeiro.

"O nosso aproveitamento contra equipes cariocas tem sido positivo. Dos três grandes que já enfrentamos, sofremos revés apenas diante do Vasco. Empatamos com o Botafogo, que briga pelo título, vencemos o Fluminense fora de casa e agora temos a chance de tirar pontos do Flamengo", avaliou o jogador.

O Flamengo também não fica atrás quando se trata de ausências. Somente por causa da Copa América são quatro: De La Cruz, Arrascaeta, Varela e Viña, todos na seleção uruguaia. O atacante Bruno Henrique, com entorse, não fica à disposição de Tite.

Gabigol, que vive uma fase de instabilidade, volta a ser relacionado depois de três jogos. Recentemente, o jogador teve seu nome ligado a diversos times do Brasil, como Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Até o momento, segue no Ninho do Urubu e estará no banco de reservas nesta noite.

Flamengo x Fortaleza

Flamengo

4-3-3: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Carlinhos (Lorran). Téc: Tite

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona (Titi) e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 11/7/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Edina Alves Batista-Fifa/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-Fifa/SP e Maira Mastella Moreira-Fifa/RS

VAR: Caio Max Augusto Vieira/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO