Ceará encara Paysandu para quebrar jejum como visitante e encostar no G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Richard é o titular na meta alvinegra

Após a derrota na estreia do treinador Léo Condé, o Ceará tenta recuperar os pontos perdidos em casa atuando longe de Fortaleza, em partida diante do Paysandu, hoje, às 21h30min, na Curuzu, em Belém (PA), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate representa um confronto direto na tabela de classificação.

Apenas dois pontos separam o Alvinegro de Porangabuçu, atual 11º lugar, do Papão, que ocupa a 15ª posição. Nas pretensões dos times, o Vovô vê o duelo como uma oportunidade de encostar novamente na zona de acesso à Primeira Divisão, cuja distância é de quatro pontos. O Bicolor, por outro lado, quer se afastar da zona de rebaixamento e saltar na tabela.

“Como todos sabem, é muito difícil jogar fora de casa, mas neste momento é positivo. Perdemos um jogo em casa e a única forma de recuperar esses pontos é vencer fora e temos duas oportunidades agora”, ressaltou o meia argentino Lucas Mugni em entrevista coletiva.

Jogar fora de casa tem sido um desafio para o Ceará na Segundona. Como visitante, o escrete preto-e-branco acumula dois meses de jejum na Série B, recorte em que empatou com o Operário e amargou derrotas para o Vila Nova, Brusque e Ponte Preta — a última acarretou na demissão do técnico Vagner Mancini. No geral, o aproveitamento do Vovô longe de Fortaleza é de 22%.

Apesar desse contexto negativo do Alvinegro, o desempenho do Paysandu jogando em seus domínios também não é positivo. Embora ainda invicto em Belém, o Papão é o terceiro pior mandante da competição, com 44% de aproveitamento. Ao todo, em seis jogos, o Bicolor venceu um e empatou os outros cinco.

Para o duelo, o treinador Léo Condé, que teve a semana livre de treino, não terá o meia Lourenço à disposição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Facundo Castro, lesionado. A vaga no meio-campo deverá ser ocupada por Jean Irmer.

Em contraponto, o comandante conta com os retornos do atacante Facundo Barceló, artilheiro da equipe na Segundona, do meia Recalde e do volante Richardson, liberados pelo departamento médico. O zagueiro Lacerda, que retornou de empréstimo do Sidney FC, da Austrália, pode figurar como novidade entre os relacionados.

Já o Papão terá poucos desfalques. O volante João Vieira cumpre suspensão e está fora da partida. Já os zagueiros Lucas Maia e Yeferson Quintana finalizam recuperação após lesão e são dúvidas. O treinador Hélio dos Anjos foi expulso no último jogo e não estará presente na beira do campo. O atacante Nicolas, ex-Ceará e artilheiro do Papão, será titular no reencontro com o Vovô.



Paysandu x Ceará

Paysandu

4-3-3: Diogo Silva; Edílson, Lucas Maia, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Netinho; Paulinho Bóia, Nicolas e Jean Dias. Téc: Hélio dos Anjos

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Estádio da Curuzu, em Belém/PA

Data: 12/7/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho/PE

Assistentes: Fernanda Kruger-Fifa/MT e Bruno Cesar Chaves Vieira/PE

VAR: Philip Georg Bennett /RJ

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO