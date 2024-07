Com personalidade, Fortaleza vence Flamengo em Maracanã lotado e embala na Série A

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Argentino Lucero foi mais uma vez decisivo para o Tricolor

Em jogo de atuação sólida e eficiente, o Fortaleza superou o Flamengo, ontem, no Maracanã, por 2 a 1, e embalou a quarta vitória nos últimos cinco jogos pela Série A. Com o resultado, que pôs fim ao jejum de triunfos fora de casa, o Leão chegou aos 26 pontos na tabela de classificação e encurtou a distância para o G-6.

O então líder do campeonato e Maracanã lotado. A missão do Fortaleza não era fácil e as dificuldades foram ratificadas com a bola rolando. Diante de um desfalcado Flamengo — que, ainda assim, conta com um time de alto nível —, o Tricolor do Pici se mostrou, no primeiro tempo, muito organizado defensivamente, mas sem muitas alternativas ofensivas, a não ser pelas bolas longas para Breno Lopes.



Contexto que, na maioria dos jogos em que o Rubro-Negro atua como mandante, se repete. Ainda assim, o início de partida do Leão foi positivo. A equipe de Vojvoda, além de sair na frente do placar aos dez minutos, em gol contra de Wesley, após escanteio cobrado por Breno Lopes, também neutralizou com eficiência as tentativas de ataque do Fla.



Neste recorte do jogo, até os 25 minutos, o time carioca limitou-se, diante do bom encaixe de marcação, a arriscar cruzamentos ineficientes e chutes de fora da área. Entre os avanços do Flamengo, o Leão encontrou espaços para contra-atacar e teve boas situações, mas pecou nas conclusões dos lances, fosse no último passe ou finalização.



Tudo mudou nos 20 minutos finais antes do intervalo. O time de Tite, embalado pelo apoio da torcida, aumentou o ritmo e passou a sufocar o Fortaleza na grande área. Em meio à pressão, de bola no travessão e escanteios consecutivos, Pedro sofreu pênalti controverso. Ele mesmo, artilheiro do Brasil em 2024, pegou a bola para cobrança, deslocou João Ricardo e empatou.



O tento não abalou o Leão. No vestiário, Vojvoda fez ajustes, sobretudo na organização ofensiva, e a equipe voltou ainda mais competitiva no segundo tempo. Menos acuado e com mais coragem para atacar, o Tricolor igualou as ações e novamente se colocou em vantagem no placar, aos 17 minutos.



Desta vez com o goleador Lucero, em parceria com o “garçom” Pochettino, dupla argentina que tem sido protagonista no ano. Na jogada, “El Gato”, ainda do campo defensivo, fez passe em profundidade para o meio-campista, que conduziu a bola e devolveu na intermediária para o próprio centroavante. O camisa 9, com categoria, chutou rasteiro para estufar as redes.



O cenário posterior que se esperava, de nova pressão intensa do Flamengo, não aconteceu. Muito em função da aplicação tática e entrega dos jogadores do Fortaleza em campo. Linhas compactas e combatividade no meio-campo limitaram as articulações do Rubro-Negro, que pouco construiu. O maior susto aconteceu quando Gabigol marcou de cabeça quase nos acréscimos, mas impedido.

No fim, vitória enorme do Fortaleza, que teve personalidade e competência para vencer, fora de casa e diante de quase 60 mil pessoas contra, um dos adversários mais fortes do torneio. Um resultado que não só reafirma o bom momento do Leão no torneio, como eleva a confiança e aumenta as expectativas dos tricolores.

Flamengo 1x2 Fortaleza



Flamengo

4-3-3: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Allan (Gabigol), Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo (Carlinhos), Pedro e Matheus Gonçalves. Téc: Tite

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Pedro Augusto, Hércules e Pochettino (Sasha); Pikachu (Kuscevic), Breno Lopes (Moisés) e Lucero (Renato Kayzer). Téc: Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 11/7/2024

Árbitro: Edina Alves Batista-Fifa/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-Fifa/SP e Maira Mastella Moreira-Fifa/RS

VAR: Caio Max Augusto Vieira/RN

Gols: 10min/1ºT - Wesley (contra) e 17min/2ºT - Lucero (FOR); 38min/1ºT - Pedro (FLA)

Cartões amarelos: Allan (FLA); Cardona (FOR)

Público e renda: 57.517 presentes/R$ 2.947.820,00