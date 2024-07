Nem o erro grosseiro da arbitragem impediu a vitória gigante do Fortaleza sobre o Flamengo

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Argentino Lucero foi mais uma vez decisivo para o Tricolor

Uma vitória gigante e simbólica no Maracanã lotado. O Fortaleza bateu o Flamengo por 2 a 1 com propriedade, precisando superar um erro ridículo da arbitragem e consolidando uma fase imponente na Série A.

Esta vitória não apenas marca o quinto triunfo do Fortaleza nos últimos sete jogos, mas também coloca a equipe na mesma pontuação do G-6 da Série A, um feito significativo que reforça o crescimento e a consistência do time na competição.

Protagonistas argentinos em destaque



Os argentinos Juan Martín Lucero e Tomás Pochettino têm sido peças-chave na temporada do Fortaleza. Lucero, o camisa 9, marcou seu sexto gol nos últimos seis jogos, totalizando 21 tentos na temporada. Seu desempenho tem sido crucial para a equipe, e mais uma vez ele mostrou seu valor ao marcar o segundo gol da vitória contra o Flamengo.

Leia mais Vojvoda aprova atuação do Fortaleza e comenta bastidores: "Todos são importantes"

Reação imediata: Fortaleza conquistou 76% dos pontos desde a goleada sofrida para o Cuiabá

Paz critica arbitragem e reclama de pênalti marcado para o Flamengo: "Constrangedor" Sobre o assunto Vojvoda aprova atuação do Fortaleza e comenta bastidores: "Todos são importantes"

Reação imediata: Fortaleza conquistou 76% dos pontos desde a goleada sofrida para o Cuiabá

Paz critica arbitragem e reclama de pênalti marcado para o Flamengo: "Constrangedor"

Tomás Pochettino, por sua vez, tem se destacado como um criador de jogadas. A assistência precisa para o gol de Lucero foi a sua 12ª na temporada, demonstrando a capacidade de visão de jogo e contribuição ofensiva. A parceria entre Lucero e Pochettino tem sido uma das principais forças motrizes por trás do sucesso do escrete do Pici.

A dinâmica do jogo

O Fortaleza entrou em campo determinado e competitivo, não se deixando intimidar pelo estádio lotado. O primeiro gol do jogo, um gol contra de Wesley, deu ao Tricolor a vantagem inicial. No entanto, a equipe recuou após o gol, e um erro grosseiro da arbitragem, respaldado pelo VAR, resultou em um pênalti inexistente que permitiu ao Flamengo empatar com gol de Pedro.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou com uma postura mais agressiva e determinada. Essa mudança de atitude foi recompensada com o segundo gol, marcado por Lucero após a assistência de Pochettino. Com a vantagem novamente no placar, o time cearense demonstrou uma defesa sólida e resiliência, suportando a pressão do Rubro-Negro até o apito final.

Resultado histórico

A vitória sobre o Flamengo no Maracanã é um marco histórico para o Fortaleza, igualando o Sport como o time nordestino com mais vitórias sobre o Flamengo no Maracanã, com três triunfos no total. Esta conquista é um testemunho do trabalho árduo e da determinação do elenco, além de ser um reflexo da liderança eficaz e da estratégia do técnico Juan Pablo Vojvoda.