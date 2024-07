Ao lado do Palmeiras, Fortaleza tem melhor campanha das últimas 7 rodadas do Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda conseguiu fazer o Leão reagir na elite nacional

Há um mês, o Fortaleza sofria a maior derrota na Era Vojvoda e em todo o Campeonato Brasileiro desde que a competição passou a ser por pontos corridos, com o 5 a 0 diante do Cuiabá. Desde então, com episódios mais felizes, o Tricolor já acumula 76% de aproveitamento nos pontos disputados.

Ao todo, são cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos sete compromissos pela Série A, o que faz o Leão ter a melhor campanha neste recorte, ao lado do Palmeiras, de acordo com levantamento do estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca. O Verdão, vale lembrar, é o vice-líder.

Nas sete partidas mais recentes pela elite nacional, o Fortaleza ganhou de Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense e Flamengo; empatou com o Atlético-MG e foi derrotado pelo Vasco. Os resultados positivos colocaram o escrete vermelho-azul-e-branco como o quarto melhor mandante na atual edição do Brasileirão.

Ademais, alavancaram o time, que agora ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 26 pontos, consolidado na luta da parte de cima da tabela, com apenas quatro pontos de diferença do G-4.

"Conseguimos uma vitória muito importante hoje (quinta-feira), contra um adversário muito difícil dentro de sua casa. Sei que estamos fazendo um bom trabalho até aqui, mas temos que continuar crescendo e evoluindo cada vez mais”, ponderou o técnico Vojvoda, após o triunfo sobre o Flamengo, no Maracanã, na última quinta-feira, 11.



Além do ataque, que vem funcionando muito bem, a defesa tem conseguido passar mais confiança. Após sofrer cinco gols em um único jogo, diante do Dourado, o Fortaleza foi vazado apenas cinco vezes na sequência de sete jogos. Atualmente, o time de Vojvoda detém a quarta melhor defesa da competição.

No setor ofensivo, são dez gols anotados neste recorte. Ainda figurando como a equipe que mais perdeu grandes chances no campeonato. segundo o SofaScore, o Fortaleza tem tido mais êxito na conclusão das jogadas.

Além disso, conta com uma dupla argentina cada vez mais afiada no último terço do campo. O atacante Juan Martín Lucero entrou na briga fervorosa pela artilharia da competição, com sete gols — atrás apenas de Pedro, do Flamengo —, sendo seis deles marcados após a goleada sofrida para o Cuiabá.

Ao lado do camisa 9, o meia Tomás Pochettino também tem se destacado como garçom da equipe, sendo o atual líder de assistências da Série A, com cinco passes diretos para tentos — quatro deles no retrospecto recente de sete partidas.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo apenas na próxima quarta-feira, 17, às 21h30min, contra o Vitória. O duelo será disputado na Arena Castelão.